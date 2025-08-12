Actualmente Rodrigo Lussich es uno de los referentes del periodismo de espectáculos y junto a su colega y socio Adrián Pallares conducen el histórico ciclo televisivo Intrusos a través de la pantalla de América TV y de visita al canal de straming OLGA hizo una crítica al respecto del su rol como periodista.
¡LO DIJO!
Rodrigo Lussich se sinceró y lamentó la "etiqueta del chimentero"
El conductor Rodrigo Lussich estuvo como invitado en el canal de streaming OLGA y brindó detalles de los prejuicios que hay con el periodismo que ejerce.
El conductor expresó que la "etiqueta del chimentero" si bien consideró que "divertida" señaló: "Te abre puertas y te cierra puertas también". "Hay mucho prejuicio con el chimento. El chimento es un vicio culposo", explicó quien ha trabajado con colegas de renombre en el ámbito periodístico como: Jorge Rial, Ángel de Brito y Viviana Canosa.
Sus dichos generaron sorpresa entre los intengrantes del programa El Fin del Mundo y fue por ese motivo que el comunicador aprovechó para aclarar lo que quiso decir y de manera tajanete lo relacionó con cuestiones económicos.
Es que si bien el invitado dejó en claro que el chimento es atractivo para gran parte del público, a su vez confesó que "para todo lo que es marketing" de acuerdo a algunas marcas es "grasa" y por ese motivo hay firmas que prefieren hacer una campaña con otras figuras del ambiente periodístico.
Rodrigo Lussich y su relación con los chimentos
Hace algunas semanas Rodrigo Lussich dio una entrevista para la revista NOTICIAS en la que también se refirió al mote de "chimentero".
"Hay una doble vara fea con el chimento. No nos acompañan tanto las marcas o no nos contratan campañas de marketing grandes y somos más populares que otra gente que las hace", expresó el periodista.
Y posteriormente sumó: "El chimento tiene un prejuicio espantoso, es grasa, es mersa, es buchón, pero después lo consumen todos".
"Entiendo que hay nichos para todo, el que quiere un periodismo de chimento más tradicional tiene donde encontrarlo. También lo encuentra en Intrusos, que no deja de ser un programa de espectáculos que le tiene que hacer honor a la fama que lo precede", explicó haciendo mención al programa que conduce de lunes a viernes.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes