Rodrigo Lussich se sinceró y lamentó la "etiqueta del chimentero"

Rodrigo Lussich y su relación con los chimentos

Hace algunas semanas Rodrigo Lussich dio una entrevista para la revista NOTICIAS en la que también se refirió al mote de "chimentero".

"Hay una doble vara fea con el chimento. No nos acompañan tanto las marcas o no nos contratan campañas de marketing grandes y somos más populares que otra gente que las hace", expresó el periodista.

Y posteriormente sumó: "El chimento tiene un prejuicio espantoso, es grasa, es mersa, es buchón, pero después lo consumen todos".

"Entiendo que hay nichos para todo, el que quiere un periodismo de chimento más tradicional tiene donde encontrarlo. También lo encuentra en Intrusos, que no deja de ser un programa de espectáculos que le tiene que hacer honor a la fama que lo precede", explicó haciendo mención al programa que conduce de lunes a viernes.

