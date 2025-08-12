Abuso sexual: Alexis Zárate recuperó la libertad y quiere volver al fútbol

Alexis Zárate, el ex jugador de Independiente condenado por abuso sexual, integraba una lista de La Libertad Avanza

Un insólito y llamativo caso ocurrió en las elecciones del centro de estudiantes de la Universidad Nacional del Sur: Alexis Joel Zárate Maldonado, ex jugador de Independiente condenado por abuso sexual agravado, está presente en una de las listas de una agrupación de La Libertad Avanza.

A su vez, no era el único preso que integraba la nómina que quería asumir en la Asamblea Universitaria de la UNS: Mauro Emilio Schechtel, cumpliendo una condena de 40 años por violar y prender fuego a una niña; Nelson Gastón Salas, docente condenado por abuso de menores; y Rubén Fabián Angelosante, culpable de un doble homicidio, según consignó el medio Data Clave.

El espacio político salió rápidamente a defenderse y mencionó que se trató de “un error”. Asimismo, ya habrían pedido la baja de las personas mencionadas. El jugador había sido condenado a prisión, pero recién fue detenido tres años más tarde, a comienzos de julio del 2020. Desde entonces, cumple la condena en la cárcel de la ciudad de Saavedra, Municipio de Bahía Blanca.

Alexis Zárate condenado a 6 años de prisión por abuso sexual

Horas después de que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa del jugador, fue detenido en 2020 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora. Desde entonces, debía cumplir su pena de seis años y medio de prisión.

El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2014 en un departamento de la localidad de Wilde, ubicado en la calle Brandsen 5980. La víctima, Giuliana Peralta, acusó al futbolista de haberla violado y por ese motivo abogada solicitó ante la Justicia una pena de 12 años de cárcel con detención inmediata. La fiscalía, en cambio, pidió una condena de siete años y medio.

Surgido de la divisiones Inferiores de Independiente y con participación en los torneos Sudamericanos con la selecciones juveniles Sub 15 y Sub 17, Zárate fue cedido a préstamo a Temperley a principios de 2016, casi dos años después de que explotara el escándalo ante la acusación de violación.

Cuando en 2017 la Justicia lo condenó, Temperley le rescindió el préstamo y el defensor volvió a Independiente y se quedó hasta que consiguió un lugar en el FK Liepaja de Letonia, club al que llegó en marzo de 2018 y del que volvió por pedido de la Justicia ese mismo año. A partir de este episodio, Mauro Zárate dejó la actividad futbolística.

