Quieren regular todos los drones del país: Licencias, controles y multas

El proyecto también incorpora cambios a la Ley de Protección de Datos Personales, para que cualquier captura de imágenes, sonidos, ubicación u otra información sensible mediante estos dispositivos se considere tratamiento de datos y requiera consentimiento informado, trazabilidad y auditoría.

Diferentes reglas según el uso

La propuesta distingue entre drones civiles, de seguridad interior y de defensa nacional.

Los civiles necesitarán licencia de operador, deberán cumplir protocolos de privacidad y respetar zonas restringidas.

Los usados por fuerzas de seguridad requerirán autorización del Ministerio de Seguridad y registro de cada operación en un sistema especial.

Los de defensa nacional deberán ser aprobados por el Ministerio de Defensa y sus actividades informadas anualmente al Congreso.

Por otro lado, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo presente un informe anual al Parlamento con detalles sobre las operaciones, protocolos, auditorías e incidentes. Además, se crearía una Comisión Nacional de Auditoría de SVNT, integrada por legisladores, organismos técnicos como el INTA y el CONICET, la Agencia de Acceso a la Información Pública y organizaciones de derechos humanos.

Un proyecto inspirado en normas internacionales

Según los fundamentos, la propuesta se inspira en regulaciones vigentes en la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, adaptadas a la realidad argentina. El objetivo es evitar el vacío legal que actualmente existe para los drones terrestres y acuáticos y fortalecer los controles sobre el uso estatal y privado de estas tecnologías.

De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría 180 días para reglamentar la ley, e invitaría a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al régimen.

El proyecto completo a continuación:

4318-D-2025

________________________________

