Los bebedores de té no deberían cometer este error, según científicos

En el estudio participaron 195.361 personas del Biobanco del Reino Unido, quienes completaron al menos un recordatorio dietético de 24 horas.

Los participantes informaron sobre sus hábitos de té, incluyendo el tipo de té que consumían, el número de tazas y el uso de azúcar añadido o edulcorantes artificiales.

Los científicos examinaron el consumo de té y el riesgo de mortalidad por todas las causas, cáncer y enfermedad cardiovascular.

Después de un seguimiento medio de 13,6 años, se registraron 11.718 muertes por todas las causas, incluidas 2.202 muertes por enfermedad cardiovascular y 6.415 por cáncer, escribieron los autores.

¿Qué pasa si le agregas azúcar al té?

Los resultados del estudio mostraron que, en comparación con los no consumidores, las personas que consumían de 3,5 a 4,5 bebidas al día de té sin azúcar tuvieron los riesgos más bajos de todas las causas de mortalidad.

"Quienes consumían entre 3,5 y 4,5 bebidas al día presentaron un riesgo un 20 % menor de mortalidad por cualquier causa. Un consumo similar de té sin azúcar también se asoció con un riesgo un 14 % y un 27 % menor de mortalidad por cáncer y enfermedad cardiovascular, respectivamente", detalla News Medical Life Science.

Mientras que, el té endulzado con azúcar no mostró asociaciones consistentes o estadísticamente significativas con la mortalidad por todas las causas, cáncer o enfermedad cardiovascular. Lo mismo que el té endulzado artificialmente.

"Esto sugiere que agregar azúcar o edulcorantes artificiales puede alterar, pero no necesariamente revertir, los beneficios del té para la salud", indican en News Medical Life Science.

De acuerdo con los científicos, "la posible atenuación de los efectos protectores del té por el azúcar añadido o los edulcorantes artificiales justifica una mayor investigación".

La recomendación es clara: "Dada la evidencia actual, podría ser recomendable consumir té sin edulcorantes añadidos para optimizar los beneficios para la salud y la longevidad", recomendaron los investigadores.

¿En otras palabras? Elija el té sin azúcar para asegurarse de obtener los beneficios de esta bebida milenaria.

Los resultados del estudio fueron publicados en Frontiers.

