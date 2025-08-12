¿Las papas fritas te están haciendo más propenso a la diabetes?

En el estudio participaron 205.000 profesionales de la salud de tres grandes estudios estadounidenses realizados entre 1984 y 2021.

Los participantes no tenían diabetes, enfermedades cardíacas ni cáncer y completaron cuestionarios alimentarios detallados cada cuatro años, detalla BMJ.

Los investigadores hicieron un seguimiento de casi 40 años, en ese tiempo, unas 22.299 personas fueron diagnosticadas con diabetes tipo 2.

glucosa diabetes.jpg

¿Qué pasa con tu riesgo de diabetes cuando comes papas fritas?

Los resultados del estudio mostraron que comer 3 porciones semanales de papas fritas podría aumentar el riesgo de diabetes.

Específicamente, los investigadores hallaron que por cada tres raciones semanales de papas, la tasa de diabetes tipo 2 aumentaba un 5%, y por cada tres raciones semanales de papas fritas, la tasa aumentaba un 20%, detalla BMJ.

Mientras, consumir una cantidad similar de papas al horno, hervidas o en puré no se asoció con un aumento sustancial del riesgo de diabetes.

En el estudio también se analizó qué ocurre cuando se reemplazan las papas con otros carbohidratos.

Los investigadores descubrieron que reemplazar tres porciones semanales de papas por granos integrales reducía las tasas de diabetes tipo 2: en un 8% para las papas totales, un 4% para las papas al horno, hervidas o en puré, y un 19% para las papas fritas.

En cambio, reemplazar las papas enteras o las papas al horno, hervidas o en puré por arroz blanco se asoció con un mayor riesgo de diabetes tipo 2.

¿Conclusión? Esto escribieron lo autores del estudio: "Un mayor consumo de papas fritas, pero no de papas al horno, hervidas o en puré, se asoció con un mayor riesgo de diabetes tipo 2".

"El riesgo de diabetes tipo 2 asociado con el consumo de papas pareció depender del alimento que se sustituye: reemplazar la papa por cereales integrales se asoció con un menor riesgo, mientras que reemplazarla por arroz blanco se asoció con un mayor riesgo", agregaron.

