7 cosas que puedes hacer para prevenir enfermedades del corazón, según cardiólogo

"Revíselo al menos cada tres años, ya que controlar el nivel de azúcar en la sangre es fundamental para prevenir enfermedades cardíacas antes de que se presenten", señala.

Controlar el colesterol en sangre

Tomando en cuenta que el colesterol alto puede favorecer la formación de placas que obstruyen las arterias y puede afectar órganos como el corazón, el médico aconseja estar atentos del colesterol.

"Tanto la dieta como el ejercicio pueden reducir los niveles de colesterol en sangre", dice el Dr. Wen-Chih "Hank" Wu.

Controlar su presión arterial

La hipertensión es un factor de riesgo importante de las enfermedades cardíacas, el problema es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que tienen presión arterial alta. Por eso, procure revisar sus valores regularmente.

"Una dieta baja en sodio y la pérdida de peso son dos maneras de ayudar a bajar la presión arterial, además de los medicamentos", sugiere el cardiólogo.

Dejar de fumar

Uno de los hábitos clave para prevenir las enfermedades cardíacas es dejar de fumar. De hecho, el doctor dice que "el cuerpo puede empezar a recuperarse en el momento en que deja de fumar".

Mantener un peso saludable

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida que ayuda a determinar el peso ideal de una persona.

Según el cardiólogo: "Es importante mantener el IMC por debajo de 25 para evitar enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y colesterol alto".

Hacer ejercicio físico

Mantenerse activos físicamente es muy beneficioso para la salud del corazón. ¿No has comenzado aún a hacer ejercicio? El cardiólogo sugiere elegir una actividad física que disfrutes.

"Caminar, andar en bicicleta o remar son excelentes para el corazón, y debes mantenerlos a una intensidad moderada durante al menos 30 minutos seguidos", dice el Dr. Wen-Chih "Hank" Wu.

Seguir una dieta saludable

Por último, pero no menos importante, el cardiólogo recomienda disfrutar de una dieta saludable.

Pero, ¿Qué alimentos comer para tener un corazón sano? El médico recomienda consumir muchas frutas y verduras, carbohidratos integrales, pescado y productos lácteos descremados o bajos en grasa; así como, disminuir el consumo de sal y azúcar añadido.

