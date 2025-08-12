Perplexity ofreció US$18 mil millones por Google mientras el gigante podría desaparecer

De hecho, hicimos esta nota en su momento: Perplexity, el creciente rival de Google, sigue creciendo

Hay algo raro con Perplexity

Acá viene el detalle que nadie te cuenta: Perplexity todavía no cotiza en bolsa y está valuada en 18 mil millones de dólares. Sin embargo, ofrece 34.5 mil millones por Chrome - casi el doble de lo que vale toda la empresa. Las estimaciones serias del navegador oscilan entre 20 mil y 50 mil millones, con un promedio de 34 mil millones.

¿Cómo es posible que una startup ofrezca más plata de la que vale? Simple: es puro marketing previo a su salida a bolsa. Srinivas sabe que si Alphabet tuviera que vender Chrome realmente, iría a subasta y obtendría los 50 mil millones completos. Pero también sabe que ese juicio, aunque tenga fallo desfavorable, será apelado y estirado por años.

La única forma real de que esta operación se concrete sería que los mismos accionistas de Alphabet estén controlando Perplexity por atrás. De lo contrario, vender por debajo del valor de mercado significaría una demanda colectiva masiva por malvender un activo de todos.

image Google ya no es invencible, y eso cambia todo el ecosistema digital para siempre.

La realidad es cruda: Google está perdiendo terreno en su propio juego. Srinivas, ex interno de la compañía, ahora la hostiga públicamente en redes sociales y lanza propuestas que generan titulares mundiales. Ya lo había hecho con TikTok (oferta de 50 mil millones que no prosperó) y ahora apunta al corazón del imperio: Chrome.

¿El resultado? Una batalla épica donde los usuarios somos los verdaderos ganadores. Más opciones, más control, más competencia.

