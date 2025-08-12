Perplexity, la startup de inteligencia artificial que nació hace apenas tres años, acaba de lanzar un misil directo al corazón de Mountain View: una oferta de 34.5 mil millones de dólares por Google. No es broma, no es marketing: Aravind Srinivas, cofundador de la empresa, le mandó una carta directa a Sundar Pichai diciéndole que están listos para la compra.
YA NO ES INVENCIBLE
Perplexity ofreció US$18 mil millones por Google mientras el gigante podría desaparecer
Perplexity lanzó una oferta millonaria por el navegador más usado del mundo, justo cuando la justicia estadounidense podría forzar a Google a venderlo.
La guerra de las fuentes personalizadas que podría ganar Perplexity
La jugada es audaz y viene en el momento perfecto. La justicia estadounidense tiene a Google contra las cuerdas por su monopolio en las búsquedas online, y una de las "medicinas" que podría recetarle el juez Amit Mehta es justamente desprenderse de Chrome. Perplexity se posiciona como el salvador independiente que puede romper el dominio de Alphabet.
Por ende, mientras Perplexity juega al David contra Goliat, Google no se queda quieto. La compañía acaba de lanzar "Preferred Sources" (Fuentes Preferidas) en Estados Unidos e India, una función que te permite elegir qué medios querés ver en la sección "Top Stories" de tus búsquedas. ¿Coincidencia? Para nada.
Esta movida es pura estrategia defensiva. Google sabe que los usuarios están hartos de la saturación informativa y buscan control sobre lo que consumen. Con esta herramienta, podés estrellitas a tus fuentes favoritas y ver más contenido de ellas cuando buscás noticias. El 50% de los usuarios que probaron la función durante la fase experimental eligieron cuatro o más fuentes.
Hay algo raro con Perplexity
Acá viene el detalle que nadie te cuenta: Perplexity todavía no cotiza en bolsa y está valuada en 18 mil millones de dólares. Sin embargo, ofrece 34.5 mil millones por Chrome - casi el doble de lo que vale toda la empresa. Las estimaciones serias del navegador oscilan entre 20 mil y 50 mil millones, con un promedio de 34 mil millones.
¿Cómo es posible que una startup ofrezca más plata de la que vale? Simple: es puro marketing previo a su salida a bolsa. Srinivas sabe que si Alphabet tuviera que vender Chrome realmente, iría a subasta y obtendría los 50 mil millones completos. Pero también sabe que ese juicio, aunque tenga fallo desfavorable, será apelado y estirado por años.
La única forma real de que esta operación se concrete sería que los mismos accionistas de Alphabet estén controlando Perplexity por atrás. De lo contrario, vender por debajo del valor de mercado significaría una demanda colectiva masiva por malvender un activo de todos.
La realidad es cruda: Google está perdiendo terreno en su propio juego. Srinivas, ex interno de la compañía, ahora la hostiga públicamente en redes sociales y lanza propuestas que generan titulares mundiales. Ya lo había hecho con TikTok (oferta de 50 mil millones que no prosperó) y ahora apunta al corazón del imperio: Chrome.
¿El resultado? Una batalla épica donde los usuarios somos los verdaderos ganadores. Más opciones, más control, más competencia.
