Perplexity, el creciente rival de Google, sigue creciendo

Perplexity Pro tiene acceso a GPT-4, Claude 3, Mistral Large y un modelo experimental de Perplexity.

En diciembre de 2022, Perplexity publicó Bird SQL, que se utiliza para buscar información en X.

Embed

La nueva ronda

La ronda de US$ 500 millones está liderada por la firma de capital riesgo Accel, según 2 personas con conocimiento del acuerdo, a Financial Times. Sería la 5ta. ronda de financiación de Perplexity en menos de 18 meses.

Perplexity, que pretende romper el dominio de dos décadas de Google en el mercado de búsquedas, se encuentra entre una nueva generación de empresas emergentes de inteligencia artificial que han atraído un intenso interés de los inversores.

La compañía de San Francisco (California, USA) concretó su ronda anterior en diciembre con una valoración de US$ 9.000 millones. Inicialmente, buscaba nueva financiación con una valoración de US$ 18.000 millones pero un inversor afirmó que los inversores no estaban dispuestos a duplicar el precio de Perplexity.

Entre los inversores anteriores se incluyen Nvidia, New Enterprise Associates, IVP y Vision Fund 2 (SoftBank).

Varios pesos pesados de las grandes tecnológicas también han respaldado a la empresa, entre ellos el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy; el ejecutivo de inteligencia artificial de Google, Jeff Dean; y Yann LeCun, de Meta.

Perplexity ofrece un chatbot de búsqueda con IA que pretende competir con las ofertas de Google y OpenAI. El director ejecutivo, Aravind Srinivas, declaró a Financial Times que Perplexity necesitaría más fondos para financiar sus futuros productos y ampliar su base de usuarios.

“Actualmente atendemos a unos 30 millones de usuarios, pero si queremos un producto que llegue a 100 o 500 millones, el tipo de escala que se necesita para ser considerado una gran tecnología, eso sí requiere más capital”, dijo.

La compañía lanzó recientemente un modo de voz, que permite a los usuarios instruir a la IA en la búsqueda a través de comandos de voz en dispositivos Apple, como enviar correos electrónicos y buscar videos en YouTube.

Comet

Perplexity planea igualar a sus rivales OpenAI y Anthropic al ofrecer un "navegador agéntico", llamado Comet.

Estas herramientas abren un navegador web de forma autónoma y realizan búsquedas en línea de forma similar a como lo haría un humano, respondiendo a las órdenes del usuario.

Una persona cercana a la empresa afirmó que uno de los principales motivos de la última recaudación de fondos fue financiar el desarrollo del navegador, que aspira a reemplazar a Google Chrome.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la nueva financiación.

Perplexity obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de suscripciones premium. Afirma que sus ingresos anualizados (una proyección de los ingresos anuales basada en la extrapolación de las ventas del mes más reciente) aumentaron el año pasado de US$ 5 millones en enero a US$ 35 millones en agosto.

-------------------------

Más noticias en Urgente24:

"No hay repunte en la construcción": La empresa Ferrum (Grupo FV), en una crisis profunda

Privatizaciones: Crisis en FAdeA hace estallar a los empleados

Karina Milei vs. Santiago Caputo: Conferencia de prensa el lunes 12/5 por un PAMIescándalo

Salta, Chaco, San Luis y Jujuy: Cuántos votaron es tan importante como quién ganó