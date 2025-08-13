La primera noche de los Knockouts de La Voz Argentina tuvo de todo: risas, tensión y un cruce inesperado entre Lali Espósito y Miranda! por un participante que todos pensaban que estaba afuera. El público no paraba de reaccionar mientras los coaches discutían y jugaban sus cartas en vivo, dejando la gala llena de sorpresas.
SE ARMÓ EL DESCONTROL
La Voz Argentina mostró su lado más intenso con un forcejeo entre Lali y Miranda!
Lali Espósito y Miranda! se cruzaron en La Voz Argentina por un participante y el público se volvió loco. Los Knockouts se vienen más intensos que nunca.
Lali y Miranda! se cruzaron frente a todos por un participante
Todo comenzó con Joaquín Martínez, de Zapala, interpretando "Corazón Americano" de Jorge Rojas frente a Milagros Gerez Amud, quien eligió "Cuando llora mi guitarra" de El Chaqueño Palavecino. Soledad Pastorutti se quedó con Mili y eliminó a Joaquín, generando un momento tenso pero cargado de emoción. Antes de irse, el joven confesó: "La música es el amor de mi vida. El primero que me inspiró fue Jorge Drexler y, después, una banda llamada Salvapantallas", provocando que Zoe Gotusso, co-coach de Lali y exintegrante de esa banda, se acercara para abrazarlo.
La situación escaló cuando Miranda! presionó el botón de "robo" y segundos después Lali también lo hizo, generando un divertido forcejeo en el escenario. "Salí, nena", le dijo Gattas, mientras Lali replicaba: "Vos me copiaste el look". El público se volvió loco, entre las risas y los gritos, y Nico Occhiato intervino para poner orden. Joaquín, en el medio, debía elegir con qué equipo quedarse, mostrando la presión que generan estos momentos en los concursantes y cómo la estrategia del jurado impacta directamente en sus decisiones.
La Voz Argentina: El debut que puso a los coaches bajo presión
La etapa de Knockouts es un momento decisivo: cada participante canta una canción diferente y el coach debe elegir, pero con la posibilidad de "robar" talentos de otros equipos, lo cual añade algo más de estrategia y espectáculo. En este debut, además de Lali y Miranda!, participaron co-coaches como Cazzu, Zoe Gotusso, Emmanuel Horvilleur y el Chaqueño Palavecino, acompañando a los jurados y aportando su perspectiva.
El episodio mostró la competencia entre coaches, y también cómo los jurados reconocen y valorizan a los participantes: Luck Ra destacó la interpretación de Milagros y Joaquín, diciendo que ambos tenían "una potencia argentina zarpada". Cazzu agregó: "Joaquín, te vi e imaginé Latinoamérica detrás tuyo". Al final, Joaquín decidió quedarse con Miranda!, lo cual desató la celebración del dúo y un reconocimiento sincero de Lali: "Un capo, sigue en La Voz Argentina".
La gala dejó en evidencia que este año, La Voz Argentina juega con la música, pero también con las emociones, la estrategia y la conexión real con el público.
