La Voz Argentina mostró su lado más intenso con un forcejeo entre Lali y Miranda!

Lali y Miranda! se cruzaron frente a todos por un participante

Todo comenzó con Joaquín Martínez, de Zapala, interpretando "Corazón Americano" de Jorge Rojas frente a Milagros Gerez Amud, quien eligió "Cuando llora mi guitarra" de El Chaqueño Palavecino. Soledad Pastorutti se quedó con Mili y eliminó a Joaquín, generando un momento tenso pero cargado de emoción. Antes de irse, el joven confesó: "La música es el amor de mi vida. El primero que me inspiró fue Jorge Drexler y, después, una banda llamada Salvapantallas", provocando que Zoe Gotusso, co-coach de Lali y exintegrante de esa banda, se acercara para abrazarlo.