Si bien desde que comenzó la nueva edición de La Voz Argentina la audiencia acompañó y en la actualidad es el programa más visto, lo cierto es que abundaron las críticas tanto al ciclo como también así a Nicolás Occhiato por cómo lo lleva adelante por Telefe, el producto que usualmente era liderado por Marley.
CANCHEREÓ UN POCO
Nicolás Occhiato mostró los dientes y respondió a las críticas a La Voz Argentina
El conductor Nicolás Occhiato dejó en claro qué opina de los comentarios que apuntan contra el certamen y destacó la importancia de la repercusión generada.
En diálogo con la prensa, el conductor habló al respecto y evitando entrar en polémicas expresó: "Si no hubiese crítica, algo mal estaría pasando con el programa. Creo que en un programa así de grande y así de importante, como es el prime time de Telefe, se tiene que hablar".
Por otro lado, también se refirió a los insultos por parte de la tribuna a la jurado Soledad Pastorutti quien en una batalla entres dos cantantes de su equipo en vez de salvar a uno, decidió que ambos abandonaran la competencia. "A todos nos insulta la gente y nos dicen que somos unos capos", sostuvo.
"Si no pasa eso en un programa que está en el prime time de Telefe, que todo el mundo esté hablando, opinando, criticando, no estaría pasando lo que está pasando que es lo que necesitamos que pase. ¿Se entendió? En un formato así", agregó posteriormente.
Nicolás Occhiato tiene claro que no es Marley
Esta no ha sido la primera vez que Nicolás Occhiato salió en defensa del ciclo televisivo que conduce en la actualidad.
Luego del debut habló con Sálvese quien pueda y en esa ocasión a su vez aprovechó para diferenciarse de Marley, quien solía conducir el aclamado programa.
"Vi todo muy positivo, la verdad que no vi tanta crítica pero uno cuando expone un programa tan popular y tan masivo obvio que para eso está el programa también. Todo el mundo opina", dijo alegre por el nuevo comienzo.
Asimismo, al respecto del exconductor del reality show, si bien prefirió evitar controversias aclaró que su intención es buscar su "estilo propio" en un formato "donde el conductor es un eslabón más de todo el aparato que ya funciona".
