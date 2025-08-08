Nicolás Occhiato mostró los dientes y respondió a las críticas a La Voz Argentina

Nicolás Occhiato tiene claro que no es Marley

Esta no ha sido la primera vez que Nicolás Occhiato salió en defensa del ciclo televisivo que conduce en la actualidad.

Luego del debut habló con Sálvese quien pueda y en esa ocasión a su vez aprovechó para diferenciarse de Marley, quien solía conducir el aclamado programa.

"Vi todo muy positivo, la verdad que no vi tanta crítica pero uno cuando expone un programa tan popular y tan masivo obvio que para eso está el programa también. Todo el mundo opina", dijo alegre por el nuevo comienzo.

Asimismo, al respecto del exconductor del reality show, si bien prefirió evitar controversias aclaró que su intención es buscar su "estilo propio" en un formato "donde el conductor es un eslabón más de todo el aparato que ya funciona".

