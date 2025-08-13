urgente24
GOLAZO24 Marcos Rojo > Ford > Racing

OCURRIÓ EN RÍO NEGRO

Sufre Marcos Rojo: incendiaron una Ford F-150 a su nombre

De no creer: incendiaron una camioneta Ford F-150 en Río Negro a nombre del flamante refuerzo de Racing, Marcos Rojo. Detalles.

13 de agosto de 2025 - 10:28
Marcos Rojo

De no creer. En las últimas horas trascendió una noticia que involucra a Marcos Rojo pero que no tiene que ver con su tan hablada mudanza a Avellaneda para ponerse la camiseta de Racing, sino con uno de sus bienes. En este caso, su camioneta.

Resulta que, en la madruada del sábado 9 de agosto, un encapuchado roció con combustible y prendió fuego una Ford F-150 en la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro. La investigación reveló que, aunque está en manos de un vecino local, el registro oficial aún figura a nombre del ex defensor de Boca Juniors.

Ese mismo día se enfrentaron el Xeneize y La Academia en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido terminó 1-1. Santiago Solari abrió la cuenta para el visitante mientras que Milton Giménez igualó el trámite de manera agónica para el dueño de casa.

El dueño de la camioneta es un hombre de 50 años identificado como R. E. A. No obstante, y vale la aclaración, el vehículo está legalmente registrado a nombre de Rojo.

Según trascendió, R.E.A había estacionado el rodado -valuado en más de $100 millones de dólares-, para asistir a un local nocturno. Producto del incendio, quedó reducido a chatarra.

Incendiaron una camioneta a nombre de Marcos Rojo: más detalles

Infobae contó, en una nota colgada en su web, que un vecino de 69 años ofició de testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su vivienda sobre la calle Maipú al 1700.

En las imágenes se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho, pantalón negro, mientras llevaba un bidón.

Se puede apreciar al individuo rociando un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo de la Ford F-150 en cuestión. El implicado lo prendió fuego y salió corriendo del lugar, evidenciado la intencionalidad del acto.

image
As&iacute; qued&oacute; la Ford a nombre de Marcos Rojo. Se sigue investigando los sucesos y el por qu&eacute; el rodado se encuentra radicado al&iacute;.

Así quedó la Ford a nombre de Marcos Rojo. Se sigue investigando los sucesos y el por qué el rodado se encuentra radicado alí.

El zaguero central hizo su estreno este martes 12 de agosto en la caída de Racing 0-1 ante Peñarol por el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El ex Boca y Estudiantes de La Plata ingresó a los 82 minutos del complemento, luego del gol de David Terans (¿para cerrar el partido y no sufrir más goles o para intentar empardar el asunto en alguna pelota parada?).

image
Milito, Rojo, Costas y Saja en la presentaci&oacute;n del futbolista.

Milito, Rojo, Costas y Saja en la presentación del futbolista.

