Sufre Marcos Rojo: incendiaron una Ford F-150 a su nombre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1955611798067085807&partner=&hide_thread=false PRENDIERON FUEGO UNA CAMIONETA QUE ESTÁ A NOMBRE DE MARCOS ROJO

- El incendio intencional se produjo en Río Negro el sábado en la madrugada

- Se investiga por qué el vehículo a nombre del futbolista se encontraba estacionado en esa ciudad pic.twitter.com/ujPTGqsBJ9 — Vía Szeta (@mauroszeta) August 13, 2025

Incendiaron una camioneta a nombre de Marcos Rojo: más detalles

Infobae contó, en una nota colgada en su web, que un vecino de 69 años ofició de testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su vivienda sobre la calle Maipú al 1700.

En las imágenes se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho, pantalón negro, mientras llevaba un bidón.

Se puede apreciar al individuo rociando un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo de la Ford F-150 en cuestión. El implicado lo prendió fuego y salió corriendo del lugar, evidenciado la intencionalidad del acto.

image Así quedó la Ford a nombre de Marcos Rojo. Se sigue investigando los sucesos y el por qué el rodado se encuentra radicado alí.

El zaguero central hizo su estreno este martes 12 de agosto en la caída de Racing 0-1 ante Peñarol por el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El ex Boca y Estudiantes de La Plata ingresó a los 82 minutos del complemento, luego del gol de David Terans (¿para cerrar el partido y no sufrir más goles o para intentar empardar el asunto en alguna pelota parada?).

image Milito, Rojo, Costas y Saja en la presentación del futbolista.

