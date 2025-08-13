De no creer. En las últimas horas trascendió una noticia que involucra a Marcos Rojo pero que no tiene que ver con su tan hablada mudanza a Avellaneda para ponerse la camiseta de Racing, sino con uno de sus bienes. En este caso, su camioneta.
OCURRIÓ EN RÍO NEGRO
Sufre Marcos Rojo: incendiaron una Ford F-150 a su nombre
De no creer: incendiaron una camioneta Ford F-150 en Río Negro a nombre del flamante refuerzo de Racing, Marcos Rojo. Detalles.
Resulta que, en la madruada del sábado 9 de agosto, un encapuchado roció con combustible y prendió fuego una Ford F-150 en la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro. La investigación reveló que, aunque está en manos de un vecino local, el registro oficial aún figura a nombre del ex defensor de Boca Juniors.
Ese mismo día se enfrentaron el Xeneize y La Academia en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido terminó 1-1. Santiago Solari abrió la cuenta para el visitante mientras que Milton Giménez igualó el trámite de manera agónica para el dueño de casa.
El dueño de la camioneta es un hombre de 50 años identificado como R. E. A. No obstante, y vale la aclaración, el vehículo está legalmente registrado a nombre de Rojo.
Según trascendió, R.E.A había estacionado el rodado -valuado en más de $100 millones de dólares-, para asistir a un local nocturno. Producto del incendio, quedó reducido a chatarra.
Incendiaron una camioneta a nombre de Marcos Rojo: más detalles
Infobae contó, en una nota colgada en su web, que un vecino de 69 años ofició de testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su vivienda sobre la calle Maipú al 1700.
En las imágenes se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho, pantalón negro, mientras llevaba un bidón.
Se puede apreciar al individuo rociando un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo de la Ford F-150 en cuestión. El implicado lo prendió fuego y salió corriendo del lugar, evidenciado la intencionalidad del acto.
El zaguero central hizo su estreno este martes 12 de agosto en la caída de Racing 0-1 ante Peñarol por el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El ex Boca y Estudiantes de La Plata ingresó a los 82 minutos del complemento, luego del gol de David Terans (¿para cerrar el partido y no sufrir más goles o para intentar empardar el asunto en alguna pelota parada?).
Te puede interesar también...
Toti Pasman expuso a Marcelo Gallardo: "River no arranca y con Demichelis dio 3 vueltas olímpicas"
Flavio Azzaro y todo Racing estallaron contra la Conmebol por el operativo policial
Abuso sexual: Alexis Zárate recuperó la libertad y quiere volver al fútbol
Todo San Lorenzo escandalizado por lo que pasa en la pensión del club
River: Fuerte lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre Kevin Castaño