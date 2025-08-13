Criaturas horrendas con tentáculos emergiendo de las aguas y otros seres míticos, se han avistado en las aguas de Escocia, en sus lagos, y en distintas otras partes del mundo, como en África, donde el mito del Mokèle-mbèmbé, un monstruo lacustre, podría ser la prueba de que no todos los dinosaurios se extinguieron.
Mokèle-mbèmbé, monstruo de África: Dinosaurio "vivo" o un delirio místico
Las leyendas de monstruos y gusanos gigantes saliendo del centro de los mares también están presentes en África, lo que allana el camino para que conspiranoicos afirmen que no todos los dinosaurios se han extingido.
La leyenda del Mokèle-mbèmbé, un monstruo prehistórico, definitivamente ha llamado la atención de varios crédulos que consideran que un espécimen —o varios especímenes— de dinosaurio estaría deambulando en la profundidad de las aguas del Congo, aunque también se haya visto lo mismo en Camerún y Gabón, donde lo apodan como embembe o nymala.
Para 1981, un ingeniero aeroespacial del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, Herman Regusters, creyó completamente en esa historia, agarró sus maletas y decidió viajar a esa parte de África, que hoy en día es la República del Congo, detrás de una corazonada sobre el animal prehistórico.
Mokèle-mbèmbé, el dinosaurio o monstruo que aún seguiría con vida en el Congo
El ingeniero aeroespacial de la NASA, Herman Regusters, desembarcó junto a su esposa en el remoto lago Télé, donde escuchó de primera mano testimonios de los lugareños, quienes, supuestamente, habían visto con sus propios ojos a la popular bestia de cuello largo, un saurópodo, la cual también fue registrada por otras tribus en los pantanos del río Likouala-aux-Herbes.
Dicha expedición al Congo Africano afirmó haber visto a la bestia prehistórica en varias ocasiones en la zona del lago Tele. Pero, lamentablemente, Regusters dijo que no pudieron registrarlo para el mundo, ya que "hubo momentos en que no había cámaras a mano" y que "la humedad destruyó toda una película", aunque aseguró que "todos los miembros del equipo científico vieron al animal, excepto el fotógrafo".
Sin embargo, los avistamientos del Mokèle-mbèmbé se reportan desde hace varios siglos y aún sigue circulando en el imaginario social de la población africana, tal como el del Lago Ness de Escocia.
En el siglo XX, la criatura mítica ganó atención internacional gracias a exploradores como el alemán Ludwig Freiherr von Stein, quien documentó en 1913 una serie de relatos de un reptil gigantesco, y de Carl Hagenbeck, quien en 1909 especuló sobre la posible supervivencia de saurópodos en África basándose en rumores.
Relatos de aldeanos y expertos
- Testimonio a la BBC : Un hombre relató que “estaba en un barco cuando MokeleMbembé salió del agua y empezó a perseguirnos. Corrimos o nos habría matado”.
- Paul Ohlin(trabajador comunitario en la región): Comentó que en las hogueras la gente habla del MokeleMbembé como algo real, y subrayó la fuerte conexión espiritual que tienen con la criatura
- Selah Abong’o (2003): Conservacionista congoleña que al inicio creyó haber visto al mokelembembé y luego reflejó que era fácil confundirlo con un elefante forestal. Destacó que la deforestación ha intensificado estos encuentros, transformando mitos en experiencias cotidianas.
- Según la conservacionista Laura Vlachova, en asentamientos cada vez más cercanos a la fauna, la gente adulta afirma ver la criatura con regularidad, lo que indica cómo el folclore se adapta a la realidad de un ecosistema en retroceso.
Se dice que dicha criatura prehistórica aún habita en la cuenca del río Congo, especialmente en la región del Lago Tele (en la actual República del Congo). El nombre proviene del idioma lingala y significa algo así como “el que detiene el flujo de los ríos”.
Su apariencia, según presuntos testigos, es similar a un dinosaurio saurópodo, como un Apatosaurus, herbívoro, con cuerpo robusto, cuello largo y una cabeza pequeña, en proporción a su cuerpo. Según la leyenda, el animal es tímido, solitario y puede medir entre 5 y 10 metros de largo.
Además, los lugareños del Congo todavía sostienen que la bestia mítica vive por estos días en los ríos, pantanos y zonas poco exploradas, y que ataca a los elefantes o las canoas solamente cuando se siente amenazada o en peligro.
