Mokèle-mbèmbé, monstruo de África: Dinosaurio "vivo" o un delirio místico

image El Instituto Smithsonian envió en 1920 una expedición a África que reportó huellas inexplicables y rugidos extraños, aunque terminó en tragedia por un accidente de tren. | GENTILEZA DE IMAGEN

Sin embargo, los avistamientos del Mokèle-mbèmbé se reportan desde hace varios siglos y aún sigue circulando en el imaginario social de la población africana, tal como el del Lago Ness de Escocia.

En el siglo XX, la criatura mítica ganó atención internacional gracias a exploradores como el alemán Ludwig Freiherr von Stein, quien documentó en 1913 una serie de relatos de un reptil gigantesco, y de Carl Hagenbeck, quien en 1909 especuló sobre la posible supervivencia de saurópodos en África basándose en rumores.

Relatos de aldeanos y expertos

Testimonio a la BBC : Un hombre relató que “estaba en un barco cuando MokeleMbembé salió del agua y empezó a perseguirnos. Corrimos o nos habría matado”.

Paul Ohlin(trabajador comunitario en la región): Comentó que en las hogueras la gente habla del MokeleMbembé como algo real, y subrayó la fuerte conexión espiritual que tienen con la criatura

Selah Abong’o (2003): Conservacionista congoleña que al inicio creyó haber visto al mokelembembé y luego reflejó que era fácil confundirlo con un elefante forestal. Destacó que la deforestación ha intensificado estos encuentros, transformando mitos en experiencias cotidianas.

Se dice que dicha criatura prehistórica aún habita en la cuenca del río Congo, especialmente en la región del Lago Tele (en la actual República del Congo). El nombre proviene del idioma lingala y significa algo así como “el que detiene el flujo de los ríos”.

image (23) Algunas descripciones mencionan que tiene un solo diente grande o un cuerno, y sus huellas se comparan con las de un hipopótamo, pero más grandes, a veces con tres garras. | GENTILEZA IA GROK

Su apariencia, según presuntos testigos, es similar a un dinosaurio saurópodo, como un Apatosaurus, herbívoro, con cuerpo robusto, cuello largo y una cabeza pequeña, en proporción a su cuerpo. Según la leyenda, el animal es tímido, solitario y puede medir entre 5 y 10 metros de largo.

Además, los lugareños del Congo todavía sostienen que la bestia mítica vive por estos días en los ríos, pantanos y zonas poco exploradas, y que ataca a los elefantes o las canoas solamente cuando se siente amenazada o en peligro.

