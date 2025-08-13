Una fuerte preocupación inundó a los productores ganaderos de Entre Ríos en las últimas semanas con la aparición de una agresiva ola de garrapata. La plaga, que golpeó a varios campos de la provincia, ya se cobró la vida de cientos de animales y puso en jaque al sistema productivo de ese sector.
PARÁSITO
Alarma total en Entre Ríos por una plaga que puede acabar con el ganado
Desde Entre Ríos, productores aseguran que el avance de una plaga podría poner en jaque al ganado en todo el país. De qué se trata.
En ese sentido, los productores entrerrianos advirtieron la necesidad de poner un freno al avance del parásito, que mostró tendencias de expandirse hacia el resto de la zona núcleo. Esa área incluye sectores de alta densidad ganadera como Corrientes, el norte de SantaFe, parte de Córdoba y parte de la Provincia de Buenos Aires.
La situación llegó a manos de la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), donde se dispuso un estado de alerta por la agresividad del fenómeno y el peligro económico que representa para los productores. En algunos casos, los ganaderos entrerrianos señalaron la posibilidad de una “catástrofe” en caso de que se mantenga la inacción.
El avance de la garrapata en Entre Ríos complicó incluso el mercado agro inmobiliario. Miles de hectáreas, infectadas con el parásito, quedaron fuera de mercado por la imposibilidad de criar cabezas con la seguridad sanitaria necesaria.
Cabe destacar que los campos ganaderos no pueden, en general, ser reconvertidos para destino de cultivos.
Entre Ríos quiere respuestas
Entre los reclamos de los productores, está la demanda de un rol más activo de Senasa. En ese sentido, la FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos) le pidió al Gobierno nacional la extensión del poder de policía para poder monitorear activamente la situación y no depender del organismo nacional.
Además, los productores reclamaron una línea de crédito para poder construir baños para el ganado y poder controlar efectivamente la presencia de la garrapata. Respecto a ello, advirtieron la importancia de las inversiones en sanidad no solo por el parásito en sí sino por las enfermedades que devienen con su presencia.
“No podemos tomarnos el lujo de no atender esta problemática con la perspectiva mundial que tenemos de los valores de la hacienda, el momento es excepcional y no hacerlo es imperdonable”, advirtieron desde la FARER.
Cabe destacar que la garrapata no solo afecta a animales “grandes”, sino también al ciclo reproductivo. Con una mortalidad del 12%, el impacto de la presencia de la garrapata crece a medida que aumenta el número de ejemplares que rodean a una cabeza, alcanzando niveles de hasta el 50%.
Desde la FARER advirtieron también que la mala conducta de algunos productores habría colaborado con la reaparición del parásito.
Qué es la garrapata
Se trata de una familia de hematófagos que se alimenta de la sangre de animales mamíferos, incluyendo el ser humano. Son famosas por ser vectores de enfermedades epidémicas como el tifus y otras infecciones.
Su proliferación está especialmente indicada a finales de la primavera y principios del verano. Mientras tanto, las garrapatas buscan un huésped al cual se adhieren incluso por días hasta llenarse de sangre.
Durante su proceso de alimentación, la garrapata puede transmitir numerosas enfermedades, algunas de carácter mortal o paralizante.
