Alarma total en Entre Ríos por una plaga que puede acabar con el ganado

El nuevo virus es transmitido por las garrapatas. Las garrapatas amenazan a Entre Ríos.

Entre Ríos quiere respuestas

Entre los reclamos de los productores, está la demanda de un rol más activo de Senasa. En ese sentido, la FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos) le pidió al Gobierno nacional la extensión del poder de policía para poder monitorear activamente la situación y no depender del organismo nacional.

Además, los productores reclamaron una línea de crédito para poder construir baños para el ganado y poder controlar efectivamente la presencia de la garrapata. Respecto a ello, advirtieron la importancia de las inversiones en sanidad no solo por el parásito en sí sino por las enfermedades que devienen con su presencia.

“No podemos tomarnos el lujo de no atender esta problemática con la perspectiva mundial que tenemos de los valores de la hacienda, el momento es excepcional y no hacerlo es imperdonable”, advirtieron desde la FARER.

Cabe destacar que la garrapata no solo afecta a animales “grandes”, sino también al ciclo reproductivo. Con una mortalidad del 12%, el impacto de la presencia de la garrapata crece a medida que aumenta el número de ejemplares que rodean a una cabeza, alcanzando niveles de hasta el 50%.

Desde la FARER advirtieron también que la mala conducta de algunos productores habría colaborado con la reaparición del parásito.

ganaderia.jpg Las vacas, el blanco de las garrapatas.

Qué es la garrapata

Se trata de una familia de hematófagos que se alimenta de la sangre de animales mamíferos, incluyendo el ser humano. Son famosas por ser vectores de enfermedades epidémicas como el tifus y otras infecciones.

Su proliferación está especialmente indicada a finales de la primavera y principios del verano. Mientras tanto, las garrapatas buscan un huésped al cual se adhieren incluso por días hasta llenarse de sangre.

Durante su proceso de alimentación, la garrapata puede transmitir numerosas enfermedades, algunas de carácter mortal o paralizante.

