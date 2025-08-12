CASO DIEGO FERNÁNDEZ
La justicia superada por la TV: llega con demora la citación al sospechoso Cristian Graf
El fiscal Martín López Perrando pidió declaración indagatoria para el principal acusado. La presión mediática fue enorme. La TV sigue el caso con atención.
El citado funcionario judicial pidió que el ex compañero de colegio de la víctima, Cristian Graf, preste declaración por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”.
El ahora imputado, “inmediatamente luego del hallazgo de los restos practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad” acusó López Perrando.
Para el Ministerio Público Fiscal, el acusado “realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis (momento del hallazgo de los restos óseos) con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su/s autor/es”.
“Graf buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”
“Al momento en que se iniciaron los trabajos de excavación en el domicilio lindero a su finca, Graf se mostró preocupado, temeroso de que la verdad saliera a la luz” sostuvo la fiscalía tras su pedido de indagatoria.
Están tratando de determinar la existencia de un vínculo entre la víctima y el ahora acusado. Textualmente, expresó López Perrando:
“Este cuadro indiciario se agrava por el absoluto silencio que el imputado mantuvo desde el día del hallazgo (20 de mayo de 2025) hasta la actualidad, pese a la magnitud del descubrimiento y a su directa vinculación con el lugar de inhumación”.
¿Quién era la víctima?
Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984 a las 14:00 cuando fue visto por última vez en Naón y Monroe.
Jugaba al fútbol en el Club Excursionistas y cursaba el secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36.