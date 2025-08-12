La justicia superada por la TV: llega con demora la citación al sospechoso Cristian Graf

image La justicia falló en los casos de María Marta García Belsunce y Nora Dalmasso. En cambio, pudo llegar al final con Angeles Rawson y, tal vez, pueda dilucidar qué pasó con Diego Fernández.

“Graf buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”

“Al momento en que se iniciaron los trabajos de excavación en el domicilio lindero a su finca, Graf se mostró preocupado, temeroso de que la verdad saliera a la luz” sostuvo la fiscalía tras su pedido de indagatoria.

Están tratando de determinar la existencia de un vínculo entre la víctima y el ahora acusado. Textualmente, expresó López Perrando:

Eran compañeros de colegio y ambos tenían afición por los moto vehículos, por lo que las coincidencias más que aisladas fueron más contundentes, al punto de que al día de la fecha sea posible aseverar que el nombrado conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa. Eran compañeros de colegio y ambos tenían afición por los moto vehículos, por lo que las coincidencias más que aisladas fueron más contundentes, al punto de que al día de la fecha sea posible aseverar que el nombrado conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa.

“Este cuadro indiciario se agrava por el absoluto silencio que el imputado mantuvo desde el día del hallazgo (20 de mayo de 2025) hasta la actualidad, pese a la magnitud del descubrimiento y a su directa vinculación con el lugar de inhumación”.

image Diego Fernández, asesinado en 1984

¿Quién era la víctima?

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984 a las 14:00 cuando fue visto por última vez en Naón y Monroe.

Jugaba al fútbol en el Club Excursionistas y cursaba el secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36.

Unos 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela, un dije y 200 yenes fueron incautados el día del hallazgo. Unos 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela, un dije y 200 yenes fueron incautados el día del hallazgo.