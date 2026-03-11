urgente24
ACTUALIDAD ministro > legislador > Tucumán

TREMENDO "GOLPE TUCUMANO" EN TUCUMÁN

El chofer de Darío Monteros, ministro de Interior de Jaldo, agredió con cabezazo al diputado libertario Pelli

El agresor le dio duro golpe en el rostro al legislador nacional tucumano de Milei provocándole una hemorragia sanguínea profusa. Quedó internado con fracturas.

11 de marzo de 2026 - 20:26
Legislador nacional Federico Pelli

Legislador nacional Federico Pelli

El grave suceso ocurrió sobre una ruta cercana a la comuna Juan Bautista Alberdi, Tucumàn, durante el envío de ayuda por las inundaciones en el sur de la provincia que enfrentó al legislador nacional con el ministro provincial.

El militante, mano derecha y chófer agresor fue identificado con el alias de “Pichón”.

Federico Pelli intentaba pasar colchones y otras ayudas por una ruta en Tucumán, en el marco de la emergencia que sufre el Sur del “Jardín de la República”. Federico Pelli intentaba pasar colchones y otras ayudas por una ruta en Tucumán, en el marco de la emergencia que sufre el Sur del “Jardín de la República”.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2031854146916147489&partner=&hide_thread=false

"¿Quién sos vos para dejar pasar?", le dijo el legislador al agresor que le contestó "el que no los va a dejar pasar".

Tras el intercambio oral cargado de agresividad, el sujeto de pelo largo, platinado y enrulado le rompió la nariz a Pelli.

image
Legislador nacional Federico Pelli y Javier Milei

Legislador nacional Federico Pelli y Javier Milei

Reacción en las redes sociales de Tucumán y Argentina

"Pónganle ya mismo las esposas", gritaron las mujeres a la policía provincial. Varias militantes libertarias fueron testigos del episodio y lograron que el mismo quedara registrado en sus teléfonos celulares.

¿En qué quedó la amistad del gobernador con LLA?

Lo increíble es que los legisladores nacionales que responden al gobernador Osvaldo Jaldo suelen ayudar en el Congreso Nacional a la administración de Javier Milei.

image

Federico Pelli es bastante nuevo en la política, al punto que asumió su banca el 10 de diciembre. Mientras tanto, los tucumanos siguen con el agua hasta el cuello por inundaciones ocasionadas por un temporal que descargó sobre los tucumanos 170 milímetros en pocas horas. Federico Pelli es bastante nuevo en la política, al punto que asumió su banca el 10 de diciembre. Mientras tanto, los tucumanos siguen con el agua hasta el cuello por inundaciones ocasionadas por un temporal que descargó sobre los tucumanos 170 milímetros en pocas horas.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES