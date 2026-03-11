El grave suceso ocurrió sobre una ruta cercana a la comuna Juan Bautista Alberdi, Tucumàn, durante el envío de ayuda por las inundaciones en el sur de la provincia que enfrentó al legislador nacional con el ministro provincial.
TREMENDO "GOLPE TUCUMANO" EN TUCUMÁN
El chofer de Darío Monteros, ministro de Interior de Jaldo, agredió con cabezazo al diputado libertario Pelli
El agresor le dio duro golpe en el rostro al legislador nacional tucumano de Milei provocándole una hemorragia sanguínea profusa. Quedó internado con fracturas.
El militante, mano derecha y chófer agresor fue identificado con el alias de “Pichón”.
"¿Quién sos vos para dejar pasar?", le dijo el legislador al agresor que le contestó "el que no los va a dejar pasar".
Tras el intercambio oral cargado de agresividad, el sujeto de pelo largo, platinado y enrulado le rompió la nariz a Pelli.
Reacción en las redes sociales de Tucumán y Argentina
"Pónganle ya mismo las esposas", gritaron las mujeres a la policía provincial. Varias militantes libertarias fueron testigos del episodio y lograron que el mismo quedara registrado en sus teléfonos celulares.
¿En qué quedó la amistad del gobernador con LLA?
Lo increíble es que los legisladores nacionales que responden al gobernador Osvaldo Jaldo suelen ayudar en el Congreso Nacional a la administración de Javier Milei.