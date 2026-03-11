El chofer de Darío Monteros, ministro de Interior de Jaldo, agredió con cabezazo al diputado libertario Pelli

image Legislador nacional Federico Pelli y Javier Milei

Reacción en las redes sociales de Tucumán y Argentina

"Pónganle ya mismo las esposas", gritaron las mujeres a la policía provincial. Varias militantes libertarias fueron testigos del episodio y lograron que el mismo quedara registrado en sus teléfonos celulares.

¿En qué quedó la amistad del gobernador con LLA?

Lo increíble es que los legisladores nacionales que responden al gobernador Osvaldo Jaldo suelen ayudar en el Congreso Nacional a la administración de Javier Milei.

Federico Pelli es bastante nuevo en la política, al punto que asumió su banca el 10 de diciembre. Mientras tanto, los tucumanos siguen con el agua hasta el cuello por inundaciones ocasionadas por un temporal que descargó sobre los tucumanos 170 milímetros en pocas horas.