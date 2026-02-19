En tiempos de transición en los que el PJ debate sobre liderazgos futuros, el paso de la Reforma Laboral por Diputados ya dejó en claro que hay 3 gobernadores que no correrán ninguna carrera presidencial 2027: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).
DESPEJANDO INTERROGANTES
Importante: Al menos ya se sabe que ni Jalil ni Sáenz ni Jaldo serán candidatos PJ 2027
Pensando en 2027: el 19/02 quedó en evidencia en Diputados que Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil son aliados decisivos de LLA, no del PJ.
Bueno... Jaldo nunca estuvo en las quinielas pero Sáenz y Jalil sí en las de algunos.
El PJ se pregunta quiénes pueden liderar la oposición, que no sea el kirchnerismo, perdedor seguro hoy en cualquier comicio nacional (y hasta provincial).
A las 14.15, se ocuparon 129 bancas: los 3 legisladores de Osvaldo Jaldo, 3 de Raúl Jalil y 9 de Gustavo Sáenz y Carlos Rovira. El último en sentarse a su banca fue el santacruceño José Garrido: 130.
En cambio Provincias Unidas no ayudó a iniciar la sesión.
Jalil, Jaldo y Sáenz fueron importantes para alcanzar el quórum y también Hugo Passalacqua (Misiones) pero no es un dato para el PJ porque el Frente Renovador para la Concordia no es parte de Unión por la Patria.
Mucho mejor le fue a la votación sobre el plan de sesión: 136 votos para respaldar considerar los títulos (o capítulos) y no cada artículo en particular.
“Esta ley se vota con el culo no con la mano. Quienes se sienten en el recinto para dar quórum estarán, votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención”, dijo la diputada nacional de Fuerza Patria / PBA, Teresa García.
El enojo de Unión por la Patria contra Jaldo, Sáenz y Jalil lo expresó Vanesa Siley (UxP / PBA): “A esta ley también la está atravesando una Banelco pero a la luz del día, son las cajas de los gobernadores. Hago responsables a esos gobernadores por la quita derechos más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma”.
