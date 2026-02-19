Importante: Al menos ya se sabe que ni Jalil ni Sáenz ni Jaldo serán candidatos PJ 2027

Jalil, Jaldo y Sáenz fueron importantes para alcanzar el quórum y también Hugo Passalacqua (Misiones) pero no es un dato para el PJ porque el Frente Renovador para la Concordia no es parte de Unión por la Patria.

Mucho mejor le fue a la votación sobre el plan de sesión: 136 votos para respaldar considerar los títulos (o capítulos) y no cada artículo en particular.

“Esta ley se vota con el culo no con la mano. Quienes se sienten en el recinto para dar quórum estarán, votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención”, dijo la diputada nacional de Fuerza Patria / PBA, Teresa García.

El enojo de Unión por la Patria contra Jaldo, Sáenz y Jalil lo expresó Vanesa Siley (UxP / PBA): “A esta ley también la está atravesando una Banelco pero a la luz del día, son las cajas de los gobernadores. Hago responsables a esos gobernadores por la quita derechos más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma”.

