Abogados también contra la reforma laboral porque podrían obligarlos a pagar costas

Para el Colegio, “la ambigüedad de cuándo estaríamos frente a una pluspetición inexcusable implica introducir un riesgo patrimonial directo para el y la profesional actuante”.

Indemnizaciones y pago en cuotas

La crítica del Colegio al artículo 277, consiste en que “establece −diferencialmente− la posibilidad de pago en cuotas de las sentencias condenatorias recaídas en juicios laborales, incluyéndose en la previsión legal a créditos de los trabajadores y honorarios de sus abogados y abogadas, todos ellos de naturaleza alimentaria y honorarios profesionales, lo que colocaría a trabajadores/as y abogados/as en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales”.

image Ricardo Gil Lavedra, presidente del colegio de abogados de la CABA.

Según los profesionales, la medida contradice los principios del Derecho del Trabajo, porque “se establece una categoría de acreedores en situación desventajosa respecto de aquellos que obtienen sentencias favorables en otros procesos”.

Por último, el CPACF sostuvo que de aprobarse ese cambio “se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia”.

