El Indio Solari desmintió haber sufrido un ACV: "Gracias por la preocupación"

El músico explicó que el desgaste físico provocado por la enfermedad le dificultaba mantener la intensidad de los shows en vivo. Desde entonces, se ha centrado en cuidar su salud y en adaptarse a una rutina que le permita seguir activo sin comprometer su bienestar.





Embed - En un Tandil rebosante de ricoteros, el Indio Solari reconoció que sufre el mal de Parkinson



A pesar de que el trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo del sistema nervioso central es progresivo y genera dolores, el cantante mantiene un tratamiento médico constante y sigue enfocado en su creatividad. La música, la pintura y otros proyectos artísticos siguen siendo parte de su vida cotidiana, demostrando que la enfermedad no detiene su impulso creativo.

Sus fanáticos y colegas han mostrado constantemente su apoyo y admiración. Su trayectoria, marcada por la innovación y la rebeldía, sigue inspirando a nuevas generaciones, y su compromiso con el arte continúa siendo un ejemplo de resiliencia y pasión.

