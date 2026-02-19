Por medio de las redes sociales el Indio Solari desmintió haber sido internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV. El líder y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por sus seres queridos.
ROCK EN VILO
El Indio Solari desmintió haber sufrido un ACV: "Gracias por la preocupación"
El periodista Ángel de Brito había confirmado que el Indio Solari, de 77 años, había sido internado de urgencia en un sanatorio porteño.
La noticia fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito quien a través de su cuenta en X informó sobre el estado de salud del músico mediante un mensaje en el que expresó: “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV".
La noticia no pasó desapercibida y rápidamente generó una inmediata ola de mensajes de apoyo al destacado músico argentino. Es por eso que rápidamente desde su cuenta oficial expresaron: "Queremos desmentir la noticia que se ha dado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable".
"Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", lanzaron posteriormente en referencia al paro general impulsado por la CGT ante la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El Indio Solari y su lucha contra el Parkinson
Es preciso recordar que el Indio Solari fue diagnosticado con Parkinson desde hace varios años. Hizo público que tenía la enfermedad en 2016 durante una presentación en el Hipódromo de Tandil junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, revelando que los síntomas habían influido en su decisión de retirarse de los escenarios.
El músico explicó que el desgaste físico provocado por la enfermedad le dificultaba mantener la intensidad de los shows en vivo. Desde entonces, se ha centrado en cuidar su salud y en adaptarse a una rutina que le permita seguir activo sin comprometer su bienestar.
A pesar de que el trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo del sistema nervioso central es progresivo y genera dolores, el cantante mantiene un tratamiento médico constante y sigue enfocado en su creatividad. La música, la pintura y otros proyectos artísticos siguen siendo parte de su vida cotidiana, demostrando que la enfermedad no detiene su impulso creativo.
Sus fanáticos y colegas han mostrado constantemente su apoyo y admiración. Su trayectoria, marcada por la innovación y la rebeldía, sigue inspirando a nuevas generaciones, y su compromiso con el arte continúa siendo un ejemplo de resiliencia y pasión.
