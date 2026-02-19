Intrusos apuesta fuerte y vuelve a la raíces con el regreso de Camilo García

Intrusos se cansó de Andrea Taboada y la dejaron afuera del panel

Por otra parte, es preciso recordar que Andrea Taboada no fue tenida en cuenta para continuar en el panel de Intrusos en 2026.

"Me enteré por Laura Ubfal que sacaron a Andrea Taboada de Intrusos. No vuelve", había contado el conductor Ángel de Brito en LAM. El destacado comunicador amplió la versión y sumó más detalles al respecto de la salida de la panelista del programa que se emite de lunes a viernes por la pantalla de América TV: "Contó Laura que hay varios reemplazos en el panel".

Asimismo, días atrás la comunicadora en diálogo con Entrometidos la periodista había negado rotundamente la posibilidad de que dejara vacante su lugar y negó cualquier tipo de conflicto con la producción del ciclo.

De acuerdo a su relato, se había tomado un par de días de vacaciones con el fin de retornar luego de las fiestas aunque eso no ocurrió y finalmente no volverá a ser parte. Es por eso que deberá analizar cómo seguirá su carrera televisiva teniendo en cuenta que no será donde lo hizo durante años.

