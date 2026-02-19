El panel de Intrusos se renueva en 2026 con el esperado regreso de Camilo García, una incorporación que ya genera repercusión en el mundo del espectáculo. El periodista vuelve al ciclo televisivo que hoy se encuentra con una conducción renovada y nuevos desafíos en pantalla.
Intrusos apuesta fuerte y vuelve a la raíces con el regreso de Camilo García
Rodrigo Lussich fue el encargado de anunciar la incorporación del periodista luego de que también se confirmara la vuelta de Marcela Baños al panel de Intrusos.
Hace algunas semanas ya habían confirmado la reincorporación de Marcela Baños y en esta ocasión aprovecharon para sumar la de su colega. “El otro es Camilo García. Estas son las incorporaciones de Intrusos 2026 junto a sus compañeros, además de quien les habla y Adri, quien seguramente les va a pedir cosas”, dijo el conductor Rodrigo Lussich, que por el momento conduce solo teniendo en cuenta que su socio Adrián Pallares está de vacaciones.
Cabe recordar que la flamante incorporación había renunciado en su momento al no sentirse cómodo dentro del equipo que lideraba por entonces Jorge Rial. Su salida marcó una etapa de cambios en el programa, por lo que su retorno implica también una suerte de reconciliación profesional con el envío.
La apuesta de América TV buscará así a reforzar su histórico panel con figuras que ya conocen la dinámica del formato. Con estos movimientos, intentará consolidar una temporada fuerte, combinando experiencia, nuevas energías y nombres que ya forman parte de la historia del producto televisivo.
Intrusos se cansó de Andrea Taboada y la dejaron afuera del panel
Por otra parte, es preciso recordar que Andrea Taboada no fue tenida en cuenta para continuar en el panel de Intrusos en 2026.
"Me enteré por Laura Ubfal que sacaron a Andrea Taboada de Intrusos. No vuelve", había contado el conductor Ángel de Brito en LAM. El destacado comunicador amplió la versión y sumó más detalles al respecto de la salida de la panelista del programa que se emite de lunes a viernes por la pantalla de América TV: "Contó Laura que hay varios reemplazos en el panel".
Asimismo, días atrás la comunicadora en diálogo con Entrometidos la periodista había negado rotundamente la posibilidad de que dejara vacante su lugar y negó cualquier tipo de conflicto con la producción del ciclo.
De acuerdo a su relato, se había tomado un par de días de vacaciones con el fin de retornar luego de las fiestas aunque eso no ocurrió y finalmente no volverá a ser parte. Es por eso que deberá analizar cómo seguirá su carrera televisiva teniendo en cuenta que no será donde lo hizo durante años.
