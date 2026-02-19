El truco que pocos conocen para recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada

WhatsApp es una aplicación que se convirtió en un blanco de estafas y hackeos, por eso muchas personas tienen miedo a la hora de recibir códigos, enlaces o llamados fraudulentos en esta app. Si te hackearon o hackean la cuenta alguna vez, hay pasos muy simples que podés seguir para recuperarla.
Un hackeo en WhatsApp se realiza de una forma más sencilla de lo que se cree. Casi siempre es mediante un código que el usuario comparte con el delincuente casi sin darse cuenta y de manera automática. Por eso es necesario saber cómo podemos revertir esto.
Cómo recuperar cuenta hackeada de WhatsApp
Si compartiste el código de inicio de sesión de WhatsApp con alguien más y no podés acceder a tu cuenta, hay unos pasos simples que podés seguir y van a funcionar sin duda. Lo que debés hacer es actuar con rapidez antes de que comiencen a pedir dinero a tus contactos o ya no tengas manera de ingresar.
Lo primero que recomiendan los expertos es volver a instalar la aplicación (en caso de que la hayas desinstalado) e introducir nuevamente el número de teléfono celular que pertenece a tu cuenta. Allí vas a solicitar el código de verificación por SMS. Lo que debería suceder es que la sesión iniciada en el celular del delincuente se cierre, porque la app permite solamente una sesión principal por número.
Ahora el panorama es diferente si el hacker activó la verificación en dos pasos, la cual requiere de un PIN. Lo que vas a hacer es solicitar "¿Olvidaste el PIN?" y esperar a que llegue un mensaje para modificarlo en el lapso que corresponde. Esto ya es más complejo porque hay otra medida de seguridad.
Se recomienda que si sucede un hackeo de este tipo se de aviso a los contactos más frecuentes como familia, amigos o compañeros de trabajo. Lo que suele ocurrir es que los delincuentes comienzan a pedir datos, dinero o información a los más cercanos y eso supone un gran peligro.
