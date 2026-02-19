El truco que pocos conocen para recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada

Lo primero que recomiendan los expertos es volver a instalar la aplicación (en caso de que la hayas desinstalado) e introducir nuevamente el número de teléfono celular que pertenece a tu cuenta. Allí vas a solicitar el código de verificación por SMS. Lo que debería suceder es que la sesión iniciada en el celular del delincuente se cierre, porque la app permite solamente una sesión principal por número.