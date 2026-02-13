WhatsApp se transformó en una aplicación que brinda varias formas de comunicación. Meta la fue mejorando y hoy en día podés hacer llamadas, videollamadas, subir estados de todo tipo y hasta obtener funciones que antes no estaban disponibles. Son de mucha utilidad.
El truco secreto de WhatsApp que tenés que conocer ya
La aplicación WhatsApp tiene ciertas funciones secretas que no vas a querer perderte. Son muy útiles cuando no querés que alguien te hable.
Muchas veces hay números que nos hablan en WhatsApp pero no queremos que lo hagan. Una de las soluciones es bloquear a ese contacto, pero hay maneras menos drásticas para dejar de recibir mensajes y no caer en algo más extremo.
La función de WhatsApp que tenés que descubrir
Hay tres maneras diferentes de lograr que un contacto ya no envíe más mensajes o bien no ver ninguna de las cosas que nos escriben. Es muy útil en varios sentidos, sobre todo en aquellas personas que envían spam o cuando queremos estar tranquilos sin recibir notificaciones.
Estas funciones son gestionar notificaciones, visibilidad y acceso a conversaciones. Las mismas son discretas y no dejan que la otra persona sepa que usaste algún tipo de restricción para sus mensajes. Si elegís el bloqueo es una medida que te va a delatar.
La opción de silenciar un chat es muy conocida y se usa casi siempre en grupos. Sin embargo también podés elegir un contacto particular y activar esta función por algunas horas, una semana o para siempre. Así no te van a llegar notificaciones indeseadas.
Archivar un chat también es muy eficaz porque desaparece de la pantalla de inicio y no recibís notificaciones de ningún tipo. Sirve muchísimo cuando no querés ver algo en particular como conversaciones laborales en vacaciones.
