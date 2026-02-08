Una inteligencia artificial acaba de lograr lo impensado: resolver en tiempo récord problemas matemáticos que los mejores cerebros del mundo no pudieron descifrar durante años. La responsable es Axiom, una startup cofundada por Carina Hong y el matemático Ken Ono, quien dejó la Universidad de Virginia para sumarse al proyecto.
Una inteligencia artificial resolvió en tiempo récord problemas matemáticos que nadie descifró
La inteligencia artificial sacudió el mundo académico con AxiomProver. Encontró soluciones récord a cuatro enigmas históricos de las matemáticas.
El futuro es hoy y la inteligencia artificial lo sabe
El sistema AxiomProver demostró su poder cuando Dawei Chen y Quentin Gendron, dos matemáticos que llevaban cinco años trabados en una compleja conjetura de geometría algebraica, vieron cómo la IA les entregó la solución en apenas una noche. Chen probó con ChatGPT durante horas sin éxito, pero AxiomProver encontró una conexión con fórmulas del siglo XIX que todos pasaron por alto.
"Lo que descubrió fue algo que todos los humanos habíamos ignorado", reconoció Ono. La prueba ya está publicada en arXiv y es solo una de las cuatro soluciones revolucionarias que la plataforma generó en semanas.
Más allá de las fórmulas
Entre los logros destacados aparece la resolución de la Conjetura de Fel, relacionada con fórmulas halladas en los cuadernos del legendario matemático indio Srinivasa Ramanujan hace más de 100 años. En este caso, AxiomProver diseñó la prueba completa de forma autónoma, sin ayuda humana.
El secreto está en combinar grandes modelos de lenguaje con un sistema que razona matemáticamente y verifica soluciones mediante Lean, un lenguaje especializado. Esto permite crear respuestas verdaderamente novedosas, no solo copiar de la bibliografía existente.
Scott Kominers, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, quedó impactado: "No es solo que resolvió el problema de forma automatizada, sino la elegancia de las matemáticas que generó".
Las aplicaciones van más allá: Hong asegura que esta tecnología podría usarse para verificar software y prevenir ciberataques, con enorme valor comercial.
