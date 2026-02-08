Una inteligencia artificial resolvió en tiempo récord problemas matemáticos que nadie descifró

El secreto está en combinar grandes modelos de lenguaje con un sistema que razona matemáticamente y verifica soluciones mediante Lean, un lenguaje especializado. Esto permite crear respuestas verdaderamente novedosas, no solo copiar de la bibliografía existente.

image

Scott Kominers, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, quedó impactado: "No es solo que resolvió el problema de forma automatizada, sino la elegancia de las matemáticas que generó".

Las aplicaciones van más allá: Hong asegura que esta tecnología podría usarse para verificar software y prevenir ciberataques, con enorme valor comercial.

