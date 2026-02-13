La NASA lanza la misión Crew-12 de SpaceX. Los astronautas han despegado este viernes 13/02 desde la Tierra hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) que ha estado con poco personal. Los nuevos astronautas reemplazarán a los evacuados antes de tiempo y llevarán adelante importantes experimentos científicos.
CREW-12
Despegó la nueva misión de la NASA y SpaceX en un contexto sin precedentes
La NASA y SpaceX lanzaron a la tripulación de la misión Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional en un contexto nunca antes visto.
Lanzamiento de la misión Crew-12 de SpaceX
Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev van en camino hacia la EEI.
Despegaron desde la costa de Florida, a bordo de su nave espacial SpaceX Dragon, a las 5:15 a. m. EST (10:15 UTC).
Está previsto que se acoplen a la Estación Espacial Internacional el sábado 14 de febrero. Su estancia será de aproximadamente ocho meses.
Falta de personal en la EEI
El lanzamiento de la misión Crew-12 se ha llevado a cabo en medio de un contexto nunca antes visto.
Y es que, los nuevos astronautas repondrán la dotación habitual de la EII de siete miembros, luego de que la estación se quedara con tan sólo 3 tripulantes.
Por estos días, la EEI ha contado con una tripulación mínima: Chris Williams, de la NASA, y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev.
Esto ocurrió tras una emergencia médica en el espacio que obligó a la NASA a hacer algo histórico: la primera evacuación médica de la EEI.
Los tripulantes de la misión Crew-11 fueron evacuados y llegaron a la Tierra a medidos de enero.
En ese sentido, debido a la falta de personal, la NASA adelantó aproximadamente un mes el lanzamiento de la misión Crew-12.
Un contexto inusual
El laboratorio orbital volverá a tener su personal completo en contexto excepcional.
Y es que, en situaciones normales, la NASA realiza una transferencia directa entre las tripulaciones entrantes y salientes en la estación espacial, detalla CNN.
Esto puede aumentar temporalmente el personal de la EEI hasta 11 miembros, mientras los astronautas que llegan se orientan en el laboratorio orbital con la ayuda de los que salen.
Sin embargo, en esta ocasión, por la emergencia médica, los astronautas de la Crew-12 no tendrán dicho periodo de entrega con la tripulación de la Crew-11 en el espacio, debido a que fueron evacuados antes de tiempo.
De todas maneras, Meir aseguró que ella y sus compañeros se encontraron con los miembros de la Crew-11 en la Tierra e intercambiaron información.
¿Qué hará la misión Crew-12 en el espacio?
Durante su estancia, la tripulación llevará a cabo una variedad de experimentos científicos destinados, según la NASA, a avanzar la investigación y la tecnología para las misiones a la Luna y Marte, y en beneficio de la humanidad en la Tierra.
La agencia espacial detalla que, entre otras cosas, la tripulación estudiará cómo las bacterias que causan neumonía pueden causar daño cardíaco a largo plazo.
Investigará, también, cómo las características físicas pueden afectar el flujo sanguíneo durante los vuelos espaciales y mejorará la generación de fluidos intravenosos a demanda.
Asimismo, llevará adelante una investigación que podría contribuir al desarrollo de métodos para el cultivo de alimentos durante futuras misiones espaciales.
Además, se tiene previsto que realicen las tan esperadas caminatas espaciales.
