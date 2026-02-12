En caso de aprobarse el nuevo régimen penal juvenil para menores en el Senado Nacional, la edad de imputabilidad pasaría de los 16 años a los 14 años y los jueces podrían aplicar una pena máxima de prisión de hasta 15 años.
NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL
El oficialismo dio media sanción en Diputados para la baja de edad de imputabilidad a 14 años
La propuesta de la Casa Rosada obtuvo 149 votos (LLA, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID y provinciales) contra 100 diputados opositores (PJ e izquierda).
Recibirían entonces ese tipo de condenas los que cometieren delitos graves tales como:
-homicidios,
-robos violentos,
-abusos sexuales
-secuestros.
Además, le otorgaría a los magistrados un abanico de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión: amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
¿Cómo queda ahora Argentina en comparación con Sudamérica y el mundo?
Nuestro país, en caso de lograrse la segunda media sanción en la càmara alta, quedaría alineada a nivel del subcontinente con Panamá y Paraguay.
La iniciativa original del gobierno libertario era la baja hasta los 13 años para estar en el mismo sitio que República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.
En el caso de Europa, naciones como Holanda, Alemania, Austria, Bulgaria, España e Italia tambièn tienen regímenes especiales para los jóvenes desde los 14 años.