urgente24
ACTUALIDAD Diputados > edad de imputabilidad > Casa Rosada

NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL

El oficialismo dio media sanción en Diputados para la baja de edad de imputabilidad a 14 años

La propuesta de la Casa Rosada obtuvo 149 votos (LLA, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID y provinciales) contra 100 diputados opositores (PJ e izquierda).

12 de febrero de 2026 - 19:59
Diputados aprobó el proyecto de Nueva Ley Penal Juvenil

Diputados aprobó el proyecto de Nueva Ley Penal Juvenil

En caso de aprobarse el nuevo régimen penal juvenil para menores en el Senado Nacional, la edad de imputabilidad pasaría de los 16 años a los 14 años y los jueces podrían aplicar una pena máxima de prisión de hasta 15 años.

Recibirían entonces ese tipo de condenas los que cometieren delitos graves tales como:

-homicidios,

Seguir leyendo

-robos violentos,

-abusos sexuales

-secuestros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022082154256380088&partner=&hide_thread=false

Además, le otorgaría a los magistrados un abanico de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión: amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

Para materializar la nueva normativa, en caso de lograr la media sanción restante, será necesaria la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Existirá una partida presupuestaria para la implementación del proyecto de $23.739.155.303 (equivalente a US$ 16 millones). Para materializar la nueva normativa, en caso de lograr la media sanción restante, será necesaria la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Existirá una partida presupuestaria para la implementación del proyecto de $23.739.155.303 (equivalente a US$ 16 millones).

image
Diputados aprob&oacute; nuevo r&eacute;gimen penal juvenil por 149 a 100

Diputados aprobó nuevo régimen penal juvenil por 149 a 100

¿Cómo queda ahora Argentina en comparación con Sudamérica y el mundo?

Nuestro país, en caso de lograrse la segunda media sanción en la càmara alta, quedaría alineada a nivel del subcontinente con Panamá y Paraguay.

La iniciativa original del gobierno libertario era la baja hasta los 13 años para estar en el mismo sitio que República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

image


En el caso de Europa, naciones como Holanda, Alemania, Austria, Bulgaria, España e Italia tambièn tienen regímenes especiales para los jóvenes desde los 14 años.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES