El oficialismo dio media sanción en Diputados para la baja de edad de imputabilidad a 14 años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022082154256380088&partner=&hide_thread=false La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora el Senado deberá tratarlo para confirmar la sanción de la ley. pic.twitter.com/mQveLq5ch3 — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) February 12, 2026

Además, le otorgaría a los magistrados un abanico de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión: amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

Para materializar la nueva normativa, en caso de lograr la media sanción restante, será necesaria la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Existirá una partida presupuestaria para la implementación del proyecto de $23.739.155.303 (equivalente a US$ 16 millones).

image Diputados aprobó nuevo régimen penal juvenil por 149 a 100

¿Cómo queda ahora Argentina en comparación con Sudamérica y el mundo?

Nuestro país, en caso de lograrse la segunda media sanción en la càmara alta, quedaría alineada a nivel del subcontinente con Panamá y Paraguay.

La iniciativa original del gobierno libertario era la baja hasta los 13 años para estar en el mismo sitio que República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

image



En el caso de Europa, naciones como Holanda, Alemania, Austria, Bulgaria, España e Italia tambièn tienen regímenes especiales para los jóvenes desde los 14 años.