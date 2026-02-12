Un Gallardo desesperado rompe el acuerdo con Kendry Páez y toma una decisión

image Convocados de River para el partido ante Argentinos Juniors, por la fecha 5 del Torneo Apertura @RiverPlate

Parece una suerte de manotazo de ahogado. Una decisión producto del apremio. Marcelo Gallardo había decidido, junto con el resto del cuerpo técnico y Páez, que el chico de 18 años realice un proceso de reacondicionamiento físico antes de incorporarse a las citaciones del entrenador para los partidos de River.

El sábado 31 de enero, el ecuatoriano tenía su primer entrenamiento con el plantel. Se especulaba con posibilidades de que estuviera en el banco frente a Tigre, pero eso no ocurrió.

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, afirmó que la derrota ante Tigre por 4-1 en el estadio Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, “no es aceptable, pero puede pasar” FOTO NA DAMIAN DOPACIO El Muñeco reperfila FOTO NA DAMIAN DOPACIO

"El motivo de la demora en el debut del ecuatoriano es que tanto él como Gallardo prefieren que el estreno sea cuando esté diez puntos. Hoy podría jugar porque venía alternando en Francia, pero ambas partes coinciden en que lo mejor es que lo haga cuando esté y se sienta óptimo", explicaba el periodista Gustavo Yarroch, de ESPN, que sigue el día a día del conjunto de Núñez.

En efecto, le pusieron un plazo de 10 días de reacondicionamiento físico; un plan de trabajo que debería culminar para el 14 de febrero, con la expectativa de que estuviera listo para jugar ante Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina, el 17 de febrero.

Tras la flojísima actuación ante Tigre, Gallardo apuró los tiempos. Kendry Páez estará en el banco de suplentes. ¿Jugará?

