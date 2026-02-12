La derrota de River ante Tigre fue dura. Muy dura. Difícil de afrontar por las formas, por cómo sucedió. Un 4-1 contra Tigre en el Monumental, que decantó en un "Jugadores, la c...* de su madre", esa temida canción que baja de cualquier tribuna cuando la hinchada ya no tiene más paciencia. Marcelo Gallardo tomó nota.
APREMIO
Un Gallardo desesperado rompe el acuerdo con Kendry Páez y toma una decisión
Marcelo Gallardo busca respuestas para su equipo. River necesita encontrar un funcionamiento sostenido.
El entrenador sabe que la paciencia en el hincha de River no es la misma. No es la misma que el año pasado, mucho menos que cuando inició su segundo ciclo. Para varios fanáticos, Marcelo Gallardo ya no tiene más espalda y debe dar un paso al costado. Sin negar lo que representa para el equipo de la banda roja, le piden un cierre a una etapa que no fue como se soñó.
Marcelo Gallardo y un mensaje que no llega
Así las cosas, las primeras fechas del Torneo Apertura 2026 fueron ciertamente buenas para el Millonario, lógicamente con margen de mejora pero con algunas certezas que parecían afincarse. Sucede que es tan poca la cuerda sobre la cual sostenerse en pie, que cualquier derrota se circunscribe bajo la idea de fatalidad.
El mensaje no llega. O, al menos, cuesta que llegue. Las ideas que transmite Marcelo Gallardo encuentran, evidentemente, muchos escollos en el camino para que penetren en las entrañas del plantel.
Basta de reacondicionamiento: Kendry Páez, convocado
En medio de esas desesperación, de la búsqueda de respuestas, el Muñeco echa mano de su flamante refuerzo. El entrenador decidió convocar a Kendry Páez, el joven ecuatoriano, para el partido vs. Argentinos Juniors.
Parece una suerte de manotazo de ahogado. Una decisión producto del apremio. Marcelo Gallardo había decidido, junto con el resto del cuerpo técnico y Páez, que el chico de 18 años realice un proceso de reacondicionamiento físico antes de incorporarse a las citaciones del entrenador para los partidos de River.
El sábado 31 de enero, el ecuatoriano tenía su primer entrenamiento con el plantel. Se especulaba con posibilidades de que estuviera en el banco frente a Tigre, pero eso no ocurrió.
"El motivo de la demora en el debut del ecuatoriano es que tanto él como Gallardo prefieren que el estreno sea cuando esté diez puntos. Hoy podría jugar porque venía alternando en Francia, pero ambas partes coinciden en que lo mejor es que lo haga cuando esté y se sienta óptimo", explicaba el periodista Gustavo Yarroch, de ESPN, que sigue el día a día del conjunto de Núñez.
En efecto, le pusieron un plazo de 10 días de reacondicionamiento físico; un plan de trabajo que debería culminar para el 14 de febrero, con la expectativa de que estuviera listo para jugar ante Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina, el 17 de febrero.
Tras la flojísima actuación ante Tigre, Gallardo apuró los tiempos. Kendry Páez estará en el banco de suplentes. ¿Jugará?