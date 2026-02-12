Milei superó 2do. test 2026, pero la euforia podría durar poco

Live Blog Post

Reforma laboral: El Gobierno desmiente a Chequeado

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno salió a desmentir a Chequeado, que realizó un punteo sobre los principales cambios que introduce la reforma laboral.

Algunas de las 'desmentidas' parecen flojitas de papeles, como que el "Banco de horas no reemplaza ni elimina el pago de horas extra. Es una herramienta voluntaria, acordada entre partes, para compensar horas con descanso". Cualquiera que trabaje en relación de dependencia sabe que la negociación entre empleado y empleador es desigual, y generalmente (por no decir siempre...) terminará primando lo que defina el jefe.

Además, Chequeado no planteó que se elimina el derecho a huelga, como dice el Gobierno en su desmentida, sino que se sumaron más servicios esenciales que deben garantizar el 75% de las operaciones, y se suman otros "trascendentales" (con 50% de las operaciones garantizadas).

Chequeado tampoco plantea, como dice el Gobierno, que se reducen las vacaciones. El cuadro lo dice claramente: las vacaciones se pueden fraccionar hasta 7 días mínimo. Asimismo, tampoco plantea que se elimina el aguinaldo o los bonos, sino que efectivamente se eliminan del cálculo de indemnizaciones.

Tampoco dice Chequeado "que se habiliten jornadas arbitrarias de 12 horas" sino que se podrá extender la jornada laboral hasta 12 horas, lo cual figura en el proyecto. "Lo que se incorpora es un banco de horas voluntario, que permite compensar horas extraordinarias con descanso, respetando límites semanales y descansos legales", aclara el Gobierno, y eso es correcto . En todo caso, Chequeado no aclaró esa última parte, pero es verdadero que la jornada laboral se podrá extender hasta las 12 horas, teniendo en cuenta la aclaración anterior (aunque otra vez volvemos al debate lo de "voluntario" en una relación de poder desigual empleador/empleado).

En el cuadro, Chequeado plantea lo que "cambia" con la reforma laboral, no dice que se elimina, como argumenta el Gobierno para la desmentida.

Que cada uno saque sus propias conclusiones:

Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg)

CHEQUEANDO A CHEQUEADO.

FALSO.

El portal Chequeado publica una placa y un resumen que no reflejan el contenido real del proyecto de Modernización Laboral aprobado en el Senado. A continuación, las correcciones, punto por punto.

- Vacaciones: Es falso que se reduzcan. No se eliminan los 14 días mínimos. Lo único que se habilita es, de manera opcional y de común acuerdo, el fraccionamiento, respetando siempre un mínimo de 7 días corridos por tramo. No hay pérdida de días ni derechos.

- Jornada laboral: Es falso que se habiliten jornadas arbitrarias de 12 horas. La jornada legal no se modifica. Lo que se incorpora es un banco de horas voluntario, que permite compensar horas extraordinarias con descanso, respetando límites semanales y descansos legales. No se eliminan las horas extra.

- Indemnización por despido: Es falso que se elimine o reduzca. Las indemnizaciones se mantienen. El proyecto reafirma criterios objetivos para su cálculo y ofrece de manera optativa un Fondo de Cese Laboral como mecanismo alternativo, sin eliminar el régimen vigente.

- Aguinaldo y bonos: Es falso que se eliminen. El aguinaldo no se toca. Continúa plenamente vigente.

- Intereses en juicios laborales: No se “recortan derechos”. Se establecen criterios claros y previsibles para evitar distorsiones que multiplican de manera arbitraria los montos, fomentando la litigiosidad.

- Derecho a huelga: Es falso que se elimine. El derecho a huelga sigue vigente. Lo que se hace es precisar servicios esenciales y trascendentales, garantizando niveles mínimos de prestación para proteger derechos de terceros. Esto está alineado con estándares internacionales.

- Banco de horas: No reemplaza ni elimina el pago de horas extra. Es una herramienta voluntaria, acordada entre partes, para compensar horas con descanso.

- Convenios colectivos: Es falso que se “eliminen”. Los convenios siguen vigentes. Se pone fin a la ultraactividad indefinida, incentivando la negociación real y actualizada, sin afectar derechos adquiridos.

- Pago de salarios en dólares: El salario se sigue pagando en pesos. El pago en moneda extranjera es opcional y por acuerdo entre partes, no obligatorio.

- Registración y blanqueo laboral: Se crea un sistema simplificado y digital para reducir informalidad y conflictos, no para precarizar. La Modernización Laboral no elimina derechos. Actualiza un marco legal de más de 50 años, mantiene indemnizaciones, aguinaldo, vacaciones, horas extra y derecho a huelga, e incorpora herramientas para reducir litigiosidad y promover empleo formal.

image