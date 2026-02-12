Milei superó 2do. test 2026, pero la euforia podría durar poco

Mucha euforia en el Gobierno por la media sanción a la reforma laboral, el primer gran test político de 2026 superado por Javier Milei, quien envalentonado este jueves (12/02) va por el nuevo Régimen Penal Juvenil en Diputados. Pero la algarabía podría durar poco, ya que el PRO ya avisó que quiere modificaciones al proyecto aprobado en el Senado, algo que el Gobierno no quiere de ninguna manera.
Esto plantea todo un problema para Milei, no sólo por el cambio en sí (las cámaras bancarias alertaron sobre eventuales riesgos regulatorios y sistémicos si se concretara dicha posibilidad), sino fundamentalmente porque ceder a una modificación implicaría que la iniciativa demoraría aún más en convertirse en ley: si el proyecto con media sanción es modificado en Diputados, debería volver al Senado.
El calendario apremia porque los tiempos no dan, dado que el decreto presidencial estableció que las sesiones extraordinarias finalizan el 27 de febrero. Urgente24 ya advirtió que era un verdadero fracaso para el Gobierno no aprobar la reforma laboral dentro de ese período. Ayer circuló la versión de que, al tomar nota del error en la planificación parlamentaria, Milei podría prorrogar por decreto un día más las extraordinarias. Aún no se ha concretado esa movida. Pero si el PRO insiste con ese cambio para brindar su apoyo en Diputados, directamente es imposible que se convierta en ley en sesiones extraordinarias. Habrá que ver si los macristas, que son aliados del Gobierno, se mantienen firme en la postura o terminan reculando. Es la pregunta del millón...
Javier Milei pretende tener aprobada la reforma laboral que lo "obsesiona" para su discurso de apertura de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo. ¿Podrá?
Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:
12-02-2026 19:54
Régimen Penal Juvenil: Milei celebró la media sanción y agradeció a los diputados
La Oficina del Presidente compartió un comunicado en el que Javier Milei "celebra" la media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil y le agradece a los diputados que votaron el proyecto, al tiempo que le pide al Senado que "trate esta reforma con la urgencia que la situación exige".
12-02-2026 19:28
Ya tiene media sanción el Régimen Penal Juvenil
Con 149 votos a favor y 100 en contra, Diputados le dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Luego se procederá a la votación en particular.
12-02-2026 19:22
Fundación Huésped, contra la reforma laboral
La Fundación Huésped, organización argentina sin fines de lucro dedicada a la prevención de enfermedades transmisibles y salud sexual, se manifestó en contra de la reforma laboral por las licencias por enfermedad.
"Si la nueva ley de reforma laboral se aprueba, cuando te enfermes vas a recibir un 50% o 75% del salario, dependiendo del diagnóstico", indicó.
Y agregó que "no se puede elegir entre la salud o el trabajo. Sin salud no se puede trabajar".
El ministerio de Capital Humano informó que, vía ANSES, presentará un recurso extraordinario contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que más temprano ordenó suspender los efectos de la resolución que había dado de baja la pensión vitalicia que percibía Cristina Fernández de Kirchner (CFK) como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, y dispuso su restablecimiento mientras se tramite el juicio principal contra la ANSES.
12-02-2026 18:42
Javier Milei canceló su viaje a Mendoza
El Presidente tenía previsto estar el próximo 18 de febrero en Mendoza, para apuntalar a sus candidatos locales de cara a las elecciones municipales del domingo 22.
El motivo de la cancelación es que se irá a Estados Unidos para participar de la reunión inaugural del Consejo de la Paz de Donald Trump, el 19/02.
Además de ese viaje, Milei volverá a USA poco más de 20 días después, el 9 de marzo, para asistir al “Argentina Week” en Nueva York.
Encuesta: La mayoría cree que la Oficina de Respuesta Oficial es para "desacreditar a medios y periodistas críticos"
Una encuesta de QSocial indaga sobre la opinión pública respecto a la Oficina de Respuesta Oficial. Ante la pregunta de "cuando el Gobierno de LLA habla de 'mentiras' o 'noticias falsas', usted cree que lo hace principalmente para...", la mayoría (35%) respondió que para "desacreditar a medios y periodistas críticos".
Según informó el periodista Eduardo Paladini, también se consultó acerca de si está de acuerdo con la derogación del Estatuto del Periodista (como se estableció en la reforma laboral): la mayoría (59%) dijo que "No".
Urgente24 publicó más temprano el video que subió Patricia Bullrich a sus redes sociales, con mucho autobombo y olor a spot electoral, mostrando su actividad en el Senado durante la sesión por la reforma laboral.
Ahora se conoció que dicho video generó mucho enojo en La Libertad Avanza, que lo consideró una traición: consideran que se quiso quedar con los 'laureles'.
"Es un lanzamiento de campaña presidencial", gritó alguien. Y el comentario escaló rapídisimo hacia la oficina de Karina Milei.
Si no fue la intención de Bullrich, un problema porque siempre, dicen, Karina le ha atribuido a Bullrich apetencias presidenciales. En definitiva ella y Milei compitieron en 2023.
Si fue la intención de Bullrich, demasiado apresurado, a destiempo. Hay demasiado por delante.
Si lo que intentó fue tomar impulso para ir por la Jefatura de Gobierno de CABA, no era la oportunidad.
Régimen Penal Juvenil: El Gobierno se entusiasma con la media sanción
Desde las 11 sesiona la Cámara de Diputados para tratar el Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El quórum de 129 presentes se alcanzó con 95 diputados de La Libertad Avanza, 20 del interbloque Fuerza del Cambio (10 Pro, 6 UCR, 2 MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), 7 integrantes de Innovación Federal (salteños y misioneros), 3 tucumanos del bloque Independencia, 3 catamarqueños del bloque Elijo Catamarca y la ex libertaria Lourdes Arrieta, la única del interbloque Unidos en ingresar para aportar al inicio de la sesión.
Todo indica que el proyecto obtendría la media sanción esta noche (o durante la madrugada).
De manera exprés, esta semana se terminaron de constituir las comisiones para el tratamiento del régimen penal juvenil y ayer se dictaminó, tomando como base el texto del despacho firmado el año pasado. En comisiones, el dictamen mayoritario obtuvo 81 firmas sobre 139 miembros presentes.
A diferencia de aquella vez, este dictamen aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa que llega al recinto contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las provincias tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que "la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".
También se tratará en la sesión el Acuerdo Mercosur - Unión Europea.
"Me parece un escándalo el FAL", admitió senadora que votó a favor de la reforma laboral
La senadora salteña del peronismo, Flavia Royón, votó ayer a favor de la reforma laboral en general, pero admitió su desacuerdo con la creación del fondo para financiar las indemnizaciones (FAL) y el capítulo impositivo.
"Me parece un escándalo el FAL", dijo la senadora al cuestionar que se trate de una "transferencia de recursos del Estado a los privados para las indemnizaciones".
"Lo que deja de aportar el empresario desfinancia nuestro sistema previsional", dijo en diálogo con el canal LN+.
El FAL (Fondo de Asistencia Laboral) plantea la creación un fondo específico para financiar las indemnizaciones por despidos con una parte de los aportes al sistema jubilatorio. De esa manera, ese dinero (1% para grandes empresas y 2,5% para pymes) que el sistema previsional deja de percibir.
Reforma laboral: El Gobierno desmiente a Chequeado
A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno salió a desmentir a Chequeado, que realizó un punteo sobre los principales cambios que introduce la reforma laboral.
Algunas de las 'desmentidas' parecen flojitas de papeles, como que el "Banco de horas no reemplaza ni elimina el pago de horas extra. Es una herramienta voluntaria, acordada entre partes, para compensar horas con descanso". Cualquiera que trabaje en relación de dependencia sabe que la negociación entre empleado y empleador es desigual, y generalmente (por no decir siempre...) terminará primando lo que defina el jefe.
Además, Chequeado no planteó que se elimina el derecho a huelga, como dice el Gobierno en su desmentida, sino que se sumaron más servicios esenciales que deben garantizar el 75% de las operaciones, y se suman otros "trascendentales" (con 50% de las operaciones garantizadas).
Chequeado tampoco plantea, como dice el Gobierno, que se reducen las vacaciones. El cuadro lo dice claramente: las vacaciones se pueden fraccionar hasta 7 días mínimo. Asimismo, tampoco plantea que se elimina el aguinaldo o los bonos, sino que efectivamente se eliminan del cálculo de indemnizaciones.
Tampoco dice Chequeado "que se habiliten jornadas arbitrarias de 12 horas" sino que se podrá extender la jornada laboral hasta 12 horas, lo cual figura en el proyecto. "Lo que se incorpora es un banco de horas voluntario, que permite compensar horas extraordinarias con descanso, respetando límites semanales y descansos legales", aclara el Gobierno, y eso es correcto . En todo caso, Chequeado no aclaró esa última parte, pero es verdadero que la jornada laboral se podrá extender hasta las 12 horas, teniendo en cuenta la aclaración anterior (aunque otra vez volvemos al debate lo de "voluntario" en una relación de poder desigual empleador/empleado).
En el cuadro, Chequeado plantea lo que "cambia" con la reforma laboral, no dice que se elimina, como argumenta el Gobierno para la desmentida.
Que cada uno saque sus propias conclusiones:
Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg)
CHEQUEANDO A CHEQUEADO.
FALSO.
El portal Chequeado publica una placa y un resumen que no reflejan el contenido real del proyecto de Modernización Laboral aprobado en el Senado. A continuación, las correcciones, punto por punto.
- Vacaciones: Es falso que se reduzcan. No se eliminan los 14 días mínimos. Lo único que se habilita es, de manera opcional y de común acuerdo, el fraccionamiento, respetando siempre un mínimo de 7 días corridos por tramo. No hay pérdida de días ni derechos.
- Jornada laboral: Es falso que se habiliten jornadas arbitrarias de 12 horas. La jornada legal no se modifica. Lo que se incorpora es un banco de horas voluntario, que permite compensar horas extraordinarias con descanso, respetando límites semanales y descansos legales. No se eliminan las horas extra.
- Indemnización por despido: Es falso que se elimine o reduzca. Las indemnizaciones se mantienen. El proyecto reafirma criterios objetivos para su cálculo y ofrece de manera optativa un Fondo de Cese Laboral como mecanismo alternativo, sin eliminar el régimen vigente.
- Aguinaldo y bonos: Es falso que se eliminen. El aguinaldo no se toca. Continúa plenamente vigente.
- Intereses en juicios laborales: No se “recortan derechos”. Se establecen criterios claros y previsibles para evitar distorsiones que multiplican de manera arbitraria los montos, fomentando la litigiosidad.
- Derecho a huelga: Es falso que se elimine. El derecho a huelga sigue vigente. Lo que se hace es precisar servicios esenciales y trascendentales, garantizando niveles mínimos de prestación para proteger derechos de terceros. Esto está alineado con estándares internacionales.
- Banco de horas: No reemplaza ni elimina el pago de horas extra. Es una herramienta voluntaria, acordada entre partes, para compensar horas con descanso.
- Convenios colectivos: Es falso que se “eliminen”. Los convenios siguen vigentes. Se pone fin a la ultraactividad indefinida, incentivando la negociación real y actualizada, sin afectar derechos adquiridos.
- Pago de salarios en dólares: El salario se sigue pagando en pesos. El pago en moneda extranjera es opcional y por acuerdo entre partes, no obligatorio.
- Registración y blanqueo laboral: Se crea un sistema simplificado y digital para reducir informalidad y conflictos, no para precarizar. La Modernización Laboral no elimina derechos. Actualiza un marco legal de más de 50 años, mantiene indemnizaciones, aguinaldo, vacaciones, horas extra y derecho a huelga, e incorpora herramientas para reducir litigiosidad y promover empleo formal.
Deja tu comentario