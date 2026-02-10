Urgente24 advirtió días atrás que Javier Milei se encaminaba al fracaso ya que la reforma laboral no conseguiría la aprobación en las sesiones extraordinarias, dado que el calendario apremia. Ahora circula la versión de que el Presidente tomo nota de su error y decretaría la prórroga hasta el 28/02. La duda es, si aún así, llegan con los tiempos...
"OBSESIONADO"
Para evitar el fracaso, Milei prorrogaría por decreto las extraordinarias
El calendario apremia y Javier Milei no lograría aprobar la reforma laboral en sesiones extraordinarias, lo que sería un fracaso. ¿Alcanza con un día más?
De todos modos, de concretarse esta prórroga y si el Gobierno logra la aprobación, no es un dato menor que el proyecto original sufrió "28 cambios", según informó esta tarde la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Es decir, la iniciativa quedó diezmada para conseguir los apoyos parlamentarios.
Urgente24 había advertido que los tiempos no daban para aprobar la reforma laboral en sesiones extraordinarias. La sesión será mañana (11/02) y, con viento a favor, el Gobierno lograría que el Senado le dé media sanción ese mismo día, o el 12, si la sesión se extiende pasada la medianoche. Y ahí es cuando empieza a correr el reloj: no se llegaría a aprobar en Diputados durante las sesiones extraordinarias, que finalizan el 27 de febrero.
El reglamento de la Cámara baja establece que los dictámenes, para que sean válidos, deben despacharse 10 días antes de que culmine el período parlamentario -en este caso, el extraordinario-. Por eso, la posibilidad de que dictamine y sancione la reforma laboral en Diputados en extraordinarias suena improbable. Los feriados de Carnaval complican el calendario.
Así las cosas, el miércoles 18 (el primer día hábil después de los feriados de Carnaval) sería la fecha límite para que Diputados dictamine el proyecto laboral, de conseguir aprobación en el Senado, ya que Javier Milei por decreto estableció que las extraordinarias finalizan el 27/02.
Si el Senado le da media sanción el miércoles 11, a Diputados sólo le quedarían 2 días para sacar dictamen en comisión y luego ir al recinto, dado que lunes y martes son feriados y el Congreso permanece cerrado.
Con todo el viento a favor, podrían conseguir dictamen el viernes 13/02 pero también luce muy complicado: el Senado debe girar el texto definitivo de la media sanción a Diputados, asentando las modificaciones que se incorporarían durante el debate, algo que suele demorar al menos de 48 horas.
Los tiempos no dan, y más allá de que se puede retomar el tratamiento en sesiones ordinarias a partir de marzo, esto implicaría un gran fracaso para Javier Milei, que no logró la aprobación de la reforma que lo "obsesiona" en el lapso previsto de extraordinarias. Si para una reforma laboral el Gobierno necesita 4 meses, teniendo en cuenta la amplia victoria en las elecciones legislativas (con el consiguiente aumento de bancas en ambas Cámaras), y encima será una reforma diezmada por los cambios que tendrán que introducirle para lograr el respaldo de los dialoguistas, suena más a bochorno que a otra cosa... Con este contexto de triunfo electoral y más bancas - además de más aliados- demorar tantos meses en sacar una reforma tiene gusto a poco: ¿cuántas reformas podrá aprobar en un año?
Ante este panorama, y para no mostrar un fracaso (que igual lo será en parte, dados los cambios en el proyecto original), Milei prorrogaría un día la extensión de las sesiones extraordinarias.
