Para evitar el fracaso, Milei prorrogaría por decreto las extraordinarias

Si el Senado le da media sanción el miércoles 11, a Diputados sólo le quedarían 2 días para sacar dictamen en comisión y luego ir al recinto, dado que lunes y martes son feriados y el Congreso permanece cerrado.

Con todo el viento a favor, podrían conseguir dictamen el viernes 13/02 pero también luce muy complicado: el Senado debe girar el texto definitivo de la media sanción a Diputados, asentando las modificaciones que se incorporarían durante el debate, algo que suele demorar al menos de 48 horas.

Los tiempos no dan, y más allá de que se puede retomar el tratamiento en sesiones ordinarias a partir de marzo, esto implicaría un gran fracaso para Javier Milei, que no logró la aprobación de la reforma que lo "obsesiona" en el lapso previsto de extraordinarias. Si para una reforma laboral el Gobierno necesita 4 meses, teniendo en cuenta la amplia victoria en las elecciones legislativas (con el consiguiente aumento de bancas en ambas Cámaras), y encima será una reforma diezmada por los cambios que tendrán que introducirle para lograr el respaldo de los dialoguistas, suena más a bochorno que a otra cosa... Con este contexto de triunfo electoral y más bancas - además de más aliados- demorar tantos meses en sacar una reforma tiene gusto a poco: ¿cuántas reformas podrá aprobar en un año?

Ante este panorama, y para no mostrar un fracaso (que igual lo será en parte, dados los cambios en el proyecto original), Milei prorrogaría un día la extensión de las sesiones extraordinarias.

---------------------------

Otras noticias en Urgente24:

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

Fin de Xuper TV y Magis: cuáles son las nuevas alternativas