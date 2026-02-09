Votos finos y tensiones abiertas: Cómo se define la reforma laboral en el Senado

Según fuentes del bloque de La Libertad Avanza, el nivel de acuerdo sobre el articulado habría escalado del 80% inicial a un piso cercano al 95%. Sin embargo, reconocen que ese número es dinámico y puede modificarse hasta último momento, en función de los pedidos de los senadores aliados y de los movimientos de los bloques provinciales.

Votos ajustados y estrategia de segmentación

Los senadores dialoguistas ya adelantaron que acompañarán el proyecto en general, pero insistirán en una modalidad de votación segmentada. La propuesta es avanzar por capítulos completos en los tramos con mayor consenso y reservar el tratamiento artículo por artículo para los puntos más conflictivos.

En términos numéricos, el escenario sigue siendo delicado. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar el respaldo del radicalismo y del PRO para acercarse al quórum de 37. A partir de allí, el Gobierno pone el foco en un grupo de legisladores provinciales que históricamente definen su voto sobre el final y cuya posición será determinante para el resultado.

En ese grupo aparecen representantes de Santa Cruz, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut y Tucumán, cuyos alineamientos responden tanto a negociaciones locales como a señales políticas de los gobernadores. En paralelo, el oficialismo sigue con atención los movimientos del espacio Convicción Federal, que ya mostró predisposición a acompañar iniciativas clave del Ejecutivo durante el debate del Presupuesto 2026.

Del lado opositor, el mapa es fragmentado. El kirchnerismo mantiene un perfil bajo en esta discusión, pero actuará en bloque junto a sectores del peronismo que alternan gestos de confrontación y negociación con el Gobierno. En Balcarce 50 consideran que buena parte de la oposición llega al debate sin una estrategia unificada y con cuestionamientos que no lograron consolidarse en una alternativa concreta.

Reforma Laboral y un contexto político que endurece posiciones

El clima político general suma presión a las negociaciones. Tras la prisión efectiva de Cristina Kirchner y su enfrentamiento abierto con el gobierno de Javier Milei, el oficialismo decidió profundizar su lógica de avanzar sin concesiones estructurales. Del otro lado, una oposición debilitada intenta preservar márgenes de incidencia en un Congreso cada vez más fragmentado.

En ese contexto, la reforma laboral se convirtió en uno de los proyectos testigo de la nueva etapa legislativa. Los artículos más controvertidos siguen siendo los vinculados a los aportes sindicales, la declaración de esencialidad de determinadas actividades, la ultraactividad de los convenios colectivos, los plazos de implementación del nuevo esquema laboral y tributario, los fondos para obras sociales y la creación de mecanismos de asistencia frente a despidos.

La reunión encabezada por Bullrich funcionará como el primer termómetro político de una semana que puede marcar el rumbo definitivo de la reforma laboral.

