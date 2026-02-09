El oficialismo entra en una semana decisiva para la reforma laboral con una estrategia clara: cerrar acuerdos finos antes de llegar al recinto y asegurarse los votos. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá este lunes por la tarde un encuentro con senadores considerados “dialoguistas”.
Votos finos y tensiones abiertas: Cómo se define la reforma laboral en el Senado
Bullrich encara negociaciones de último momento para conseguir los votos finos en el Senado y obtener la media sanción de la reforma laboral.
El encuentro será con el objetivo de ordenar el articulado final del proyecto y reducir al mínimo los márgenes de sorpresa durante la sesión prevista para este miércoles.
La reunión, convocada para las 18 en el Senado, se da en la antesala de una discusión que el Gobierno da por ganada en términos generales, pero que todavía presenta focos de resistencia en la votación en particular, donde cada artículo puede convertirse en un obstáculo.
En la Casa Rosada admiten que el verdadero riesgo no está en el rechazo global del texto, sino en las modificaciones que puedan surgir durante el debate punto por punto.
La Casa Rosada reconoce los riesgos
El dictamen de mayoría fue firmado en diciembre y, desde entonces, el tratamiento avanzó de forma intermitente. Aunque en las últimas semanas circularon versiones sobre un posible estancamiento, en el oficialismo sostienen que el trabajo nunca se detuvo y que la negociación se concentró en la denominada “letra chica”, donde se juegan los aspectos más sensibles de la iniciativa.
Según fuentes del bloque de La Libertad Avanza, el nivel de acuerdo sobre el articulado habría escalado del 80% inicial a un piso cercano al 95%. Sin embargo, reconocen que ese número es dinámico y puede modificarse hasta último momento, en función de los pedidos de los senadores aliados y de los movimientos de los bloques provinciales.
Votos ajustados y estrategia de segmentación
Los senadores dialoguistas ya adelantaron que acompañarán el proyecto en general, pero insistirán en una modalidad de votación segmentada. La propuesta es avanzar por capítulos completos en los tramos con mayor consenso y reservar el tratamiento artículo por artículo para los puntos más conflictivos.
En términos numéricos, el escenario sigue siendo delicado. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar el respaldo del radicalismo y del PRO para acercarse al quórum de 37. A partir de allí, el Gobierno pone el foco en un grupo de legisladores provinciales que históricamente definen su voto sobre el final y cuya posición será determinante para el resultado.
En ese grupo aparecen representantes de Santa Cruz, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut y Tucumán, cuyos alineamientos responden tanto a negociaciones locales como a señales políticas de los gobernadores. En paralelo, el oficialismo sigue con atención los movimientos del espacio Convicción Federal, que ya mostró predisposición a acompañar iniciativas clave del Ejecutivo durante el debate del Presupuesto 2026.
Del lado opositor, el mapa es fragmentado. El kirchnerismo mantiene un perfil bajo en esta discusión, pero actuará en bloque junto a sectores del peronismo que alternan gestos de confrontación y negociación con el Gobierno. En Balcarce 50 consideran que buena parte de la oposición llega al debate sin una estrategia unificada y con cuestionamientos que no lograron consolidarse en una alternativa concreta.
Reforma Laboral y un contexto político que endurece posiciones
El clima político general suma presión a las negociaciones. Tras la prisión efectiva de Cristina Kirchner y su enfrentamiento abierto con el gobierno de Javier Milei, el oficialismo decidió profundizar su lógica de avanzar sin concesiones estructurales. Del otro lado, una oposición debilitada intenta preservar márgenes de incidencia en un Congreso cada vez más fragmentado.
En ese contexto, la reforma laboral se convirtió en uno de los proyectos testigo de la nueva etapa legislativa. Los artículos más controvertidos siguen siendo los vinculados a los aportes sindicales, la declaración de esencialidad de determinadas actividades, la ultraactividad de los convenios colectivos, los plazos de implementación del nuevo esquema laboral y tributario, los fondos para obras sociales y la creación de mecanismos de asistencia frente a despidos.
La reunión encabezada por Bullrich funcionará como el primer termómetro político de una semana que puede marcar el rumbo definitivo de la reforma laboral.
