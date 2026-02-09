urgente24
Gastón Edul destapó una fuerte situación con un exdirigente de Independiente

Gastón Edul contó en stream con Davoo Xeneize que vivió una particular situación judicial con un ex dirigente de Independiente.

09 de febrero de 2026 - 12:48
Quien hoy es uno de los periodistas más destacados en la cobertura de la Selección Argentina, supo trabajar siguiendo el día a día del Rey de Copas y reveló un episodio ocurrido con uno de los dirigentes con mayor poder de decisión mientras él se desempeñaba dentro del club.

Gastón Edul y el exdirigente de Independiente

En el último tiempo, Gastón Edul complementó su participación en la televisión con apariciones en distintos canales de streaming.

Así como tuvo su propio programa en OLGA, el cronista de la Scaloneta suele participar en transmisiones junto a Davoo Xeneize, considerado por muchos como una de las figuras más importantes del país en el ámbito del streaming futbolero.

En ese contexto, Edul se muestra más distendido y se animó a contar una fuerte situación que vivió con un exdirigente de Independiente, quien llegó a enviarle una carta documento.

“En su momento hice una crítica a un exdirigente de Independiente. Califiqué su gestión como pésima porque sus compras fueron insólitas e irresponsables, por montos totalmente desmedidos. Fue una gestión muy mala, y yo eso lo vi”, comenzó relatando.

“Cuando hice esa crítica, me llegó una carta documento de un dirigente que en ese momento no era el presidente, sino quien realmente manejaba el club”, agregó, en clara referencia a Héctor Maldonado, también conocido como "Yoyo", exsecretario general de la institución de Avellaneda.

Maldonado es uno de los nombres que suenan de cara a las próximas elecciones en el Rojo y, en ese sentido, Edul fue todavía más duro: “Encima tiene la caradurez de presentarse de nuevo como si la gente fuera tonta y se olvidara de cómo arruinaron a Independiente”.

Finalmente, cerró con una frase contundente: “Mandá ocho cartas documento si querés, no te va a votar nadie. No te van a votar ni diez personas”.

Se viene un año movido en el Rojo a nivel político.

Independiente de Gustavo Quinteros

En lo que respecta a lo futbolístico, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros venció a Platense y consiguió así su primera victoria en lo que va del Torneo Apertura.

Hasta el momento, el Rojo había sumado tres empates, pero logró cortar esa racha al imponerse ante el Calamar y celebrar su primer triunfo del año.

Será una temporada en la que el club de Avellaneda afrontará únicamente competencias locales, ya que cabe recordar que durante 2025 no logró clasificar a ningún certamen internacional.

El próximo compromiso de Independiente será el viernes 13 de febrero, cuando reciba a Lanús en el estadio Libertadores de América desde las 20:00.

