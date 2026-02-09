Gastón Edul destapó una fuerte situación con un exdirigente de Independiente

“En su momento hice una crítica a un exdirigente de Independiente. Califiqué su gestión como pésima porque sus compras fueron insólitas e irresponsables, por montos totalmente desmedidos. Fue una gestión muy mala, y yo eso lo vi”, comenzó relatando.

“Cuando hice esa crítica, me llegó una carta documento de un dirigente que en ese momento no era el presidente, sino quien realmente manejaba el club”, agregó, en clara referencia a Héctor Maldonado, también conocido como "Yoyo", exsecretario general de la institución de Avellaneda.

Maldonado es uno de los nombres que suenan de cara a las próximas elecciones en el Rojo y, en ese sentido, Edul fue todavía más duro: “Encima tiene la caradurez de presentarse de nuevo como si la gente fuera tonta y se olvidara de cómo arruinaron a Independiente”.

Finalmente, cerró con una frase contundente: “Mandá ocho cartas documento si querés, no te va a votar nadie. No te van a votar ni diez personas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rojodelocuraok/status/2020730000563908705&partner=&hide_thread=false Gastón Edul contó que Yoyo Maldonado, ex dirigente de #Independiente, le mandó una carta de documento luego de criticar su gestión en el club. pic.twitter.com/DEgyOrR2QN — Rojo De Locura (@rojodelocuraok) February 9, 2026

Se viene un año movido en el Rojo a nivel político.

Independiente de Gustavo Quinteros

En lo que respecta a lo futbolístico, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros venció a Platense y consiguió así su primera victoria en lo que va del Torneo Apertura.

Hasta el momento, el Rojo había sumado tres empates, pero logró cortar esa racha al imponerse ante el Calamar y celebrar su primer triunfo del año.

Será una temporada en la que el club de Avellaneda afrontará únicamente competencias locales, ya que cabe recordar que durante 2025 no logró clasificar a ningún certamen internacional.

Embed

El próximo compromiso de Independiente será el viernes 13 de febrero, cuando reciba a Lanús en el estadio Libertadores de América desde las 20:00.

+ EN GOLAZO24

Diego Monroig lanzó el bombazo que todo Boca esperaba sobre Edwuin Cetré

Gallardo sorprendió a todos y River Plate tiene un nuevo refuerzo

Milito quedó expuesto en Racing por Gustavo Costas tras lo que pasó en River

Úbeda tomó la decisión que sacude Boca luego de la derrota ante Vélez