Milito quedó expuesto en Racing por Gustavo Costas tras lo que pasó en River

El Millonario, que en las primeras tres fechas había mostrado rendimientos aceptables en comparación con lo visto en 2025, volvió a parecerse al equipo apático del año pasado.

El conjunto de Victoria aprovechó el flojo desempeño del equipo de Marcelo Gallardo y le convirtió cuatro tantos que, de haber afinado la puntería, podrían haber sido aún más.

En la próxima jornada, la Academia visitará a Banfield el sábado 14 de febrero desde las 17:30, mientras que el Millonario irá a La Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors el jueves 12 de febrero desde las 21:15.

Gustavo Costas y Diego Milito

Si bien el contrato de Gustavo Costas fue renovado, su relación con Diego Milito no atraviesa el mejor momento.

Ya hubo varios encontronazos durante el año pasado y el hecho de haber perdido los primeros tres partidos de la temporada colaboró para que vuelvan a aparecer versiones de interna y malestar entre el entrenador y el presidente.

Para colmo, el partido entre River y Tigre volvió a dejar expuesto al mandatario del club de Avellaneda.

Desde la salida de Maximiliano Salas, la Academia no logró reemplazarlo y uno de los futbolistas que pidió Costas para este 2026 fue David Romero.

Más allá de haber convertido un gol en el Monumental, tanto él como Ignacio Russo realizaron un gran trabajo frente a los defensores del Millonario.

Diario Olé fue claro al respecto y, al referirse al atacante de 22 años, afirmó: “Nombre que llegó a pedir Costas para Racing 2026 porque le encantó su potencia”.

Habrá que ver cómo continúa el presente de la Academia, pero lo cierto es que un jugador pretendido por Costas está brillando en Tigre en este comienzo del Torneo Apertura.

