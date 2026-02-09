Esperando a los bancos, el Gobierno activó el "blanqueo permanente" para captar dólares del colchón

Sin embargo, incluso allí admitían por lo bajo que la operatoria plena todavía dependía de la reglamentación de la ley.

Javier Bolzico, presidente de Adeba explicó este lunes (9/2) a Radio Mitre: "Pueden traer casi hasta US$ 700.000. Es un depósito normal en cuenta". "El Banco puede consultar si el cliente está adherido al régimen simplificado de ARCA", aclaró en cuanto a la legalidad de las divisas a depositar y resaltó que son " libre disponibilidad".

image Luis Caputo con Javier Milei, el ministro de Economía le pidió públicamente a los bancos que acepten los dólares del blanqueo a pesar de la falta de reglamentación de la ley.

En cuanto a los 'dólares del colchón' , Bolzico precisó que serían unos "US$ 300.000 millones fuera del sistema de los cuales", mientras que solo hay US$ 40.000 millones en el sistema.

Blanqueo: Puntos principales de la reglamentación

Se crea el “Régimen simplificado de Ganancias”, para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.

Blindaje patrimonial: Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos.

Impuesto por facturación: ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión.

Efecto liberatorio: Según el artículo 39, el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.

Se actualizan los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, elevando los umbrales de evasión:

Evasión Simple: de $1.500.000 a $100.000.000

Evasión Agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000

Prescripción: de 5 años a 3 años.

La reglamentación detalló los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez).

Adicional del 50%: Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación.

Multas por plazos: Como contrapartida al relajamiento de controles, aumentarán considerablemente las sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término.

