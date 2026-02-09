El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes (9/2) la Ley de Inocencia Fiscal, que implica un nuevo blanqueo. De esta forma, espera que ahora los bancos acepten sin mayores exigencias los llamados “dólares del colchón”, sobre los cuales pusieron reparos desde la sanción de la norma.
REGLAMENTACIÓN
Esperando a los bancos, el Gobierno activó el "blanqueo permanente" para captar dólares del colchón
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, un blanqueo permanente que apunta a los dólares del colchón y no analizará el incremento patrimonial
Buscando los dólares del colchón
La gestión Milei insistió en varias oportunidades a los bancos para que acepten los ‘dólares del colchón’ de quienes invocaban la Ley de Inocencia fiscal, pero sin éxito. El ministro de Economía Luis Caputo fue el más insistente y recomendó acudir al Banco Nación para el blanqueo de las divisas.
Ocurría que, sin reglamentación de la ley, ningún departamento de compliance estaba dispuesto a dar el visto bueno definitivo al blanqueo de los clientes.
Con la reglamentación, el Gobierno espera terminar con la excusa de las entidades bancarias y empezar a aceptar los dólares de los que guardaban las divisas fueran del sistema financiero.
Hasta ahora, el Banco Nación (BNA) es la única entidad que se mostró abiertamente dispuesta a recibir esos dólares.
Sin embargo, incluso allí admitían por lo bajo que la operatoria plena todavía dependía de la reglamentación de la ley.
Javier Bolzico, presidente de Adeba explicó este lunes (9/2) a Radio Mitre: "Pueden traer casi hasta US$ 700.000. Es un depósito normal en cuenta". "El Banco puede consultar si el cliente está adherido al régimen simplificado de ARCA", aclaró en cuanto a la legalidad de las divisas a depositar y resaltó que son " libre disponibilidad".
En cuanto a los 'dólares del colchón' , Bolzico precisó que serían unos "US$ 300.000 millones fuera del sistema de los cuales", mientras que solo hay US$ 40.000 millones en el sistema.
Blanqueo: Puntos principales de la reglamentación
Se crea el “Régimen simplificado de Ganancias”, para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.
- Blindaje patrimonial: Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos.
- Impuesto por facturación: ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión.
- Efecto liberatorio: Según el artículo 39, el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.
Se actualizan los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, elevando los umbrales de evasión:
- Evasión Simple: de $1.500.000 a $100.000.000
- Evasión Agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000
- Prescripción: de 5 años a 3 años.
La reglamentación detalló los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:
- Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez).
- Adicional del 50%: Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación.
- Multas por plazos: Como contrapartida al relajamiento de controles, aumentarán considerablemente las sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término.
