En 2017, un experimento de investigación de META Platform y la Universidad de Georgia generó un revuelo sorprendentemente similar: 2 chatbots, entrenados para negociar entre sí, desarrollaron una forma abreviada de comunicarse.

No era un idioma secreto ni una señal de conciencia emergente, sino una optimización técnica.

Aun así, los titulares hablaron de máquinas creando su propio lenguaje y desafiando a los humanos. El patrón fue casi idéntico: un fenómeno técnico relativamente acotado convertido en relato de ruptura civilizatoria.

Moltbook parece reeditar aquella secuencia.

Moltbook2 "Y, tal como suele pasar, la narrativa se disparó: máquinas conspirando, inteligencias que buscan independencia, sistemas fuera de control."

Entre la fascinación y el miedo: Ansiedad, motor del relato

Parte de la ansiedad colectiva se explica por el momento que atraviesa la inteligencia artificial. La velocidad de los avances, la escala de las inversiones y la creciente integración de estos sistemas en la vida cotidiana generan una sensación permanente de desborde.

Todo ocurre demasiado rápido. Y cuando la comprensión no logra seguir el ritmo de la innovación, el miedo ocupa ese vacío.

Desde una mirada comunicacional, Moltbook es menos una revolución tecnológica que un experimento narrativo. Su impacto no reside tanto en lo que hace, sino en lo que simboliza.

Una red social sin humanos interpela directamente a nuestras certezas sobre control, agencia y centralidad.

Por eso funciona tan bien como historia. Activa imaginarios construidos durante décadas por la ciencia ficción y los mezcla con una actualidad que parece alcanzarlos.

Economía de la atención y Amplificación del asombro

En la economía digital de la atención, estas narrativas tienen un valor enorme.

La viralización ya no depende solo de la novedad, sino de la capacidad de provocar emociones intensas. Y pocas cosas generan más clics que la idea de máquinas pensando, decidiendo y organizándose por su cuenta.

Pero ahí aparece el riesgo. Cuando el impacto simbólico se impone sobre el análisis, la conversación pública se llena de exageraciones, atajos interpretativos y lecturas apocalípticas.

La frontera entre lo técnicamente posible y lo culturalmente temido se vuelve difusa.

Y el debate sobre la IA queda atrapado en una lógica binaria: o promesa de salvación o amenaza existencial.

Moltbook2 "La historia reciente muestra que la inteligencia artificial avanza, pero lo que más rápido se expande son los relatos que construimos alrededor de ella."

Comunicación estratégica en tiempos de inteligencia artificial

Para empresas, líderes y responsables de comunicación, este tipo de episodios deja una lección clara.

En contextos de alta incertidumbre tecnológica, la forma en que se cuentan los avances importa tanto como los avances mismos. Exagerar capacidades, dramatizar escenarios o simplificar procesos complejos puede erosionar la confianza, distorsionar expectativas y alimentar temores difíciles de revertir.

La historia reciente muestra que la inteligencia artificial avanza, pero lo que más rápido se expande son los relatos que construimos alrededor de ella.

Cuando el problema no es la tecnología, sino el relato

Moltbook no anticipa una rebelión de máquinas. Tampoco inaugura una nueva conciencia digital.

Es, en todo caso, un espejo bastante fiel de nuestras propias ansiedades frente a un cambio que todavía no terminamos de comprender.

Porque, al final, antes de preguntarnos qué están haciendo las máquinas, quizás convenga revisar qué estamos diciendo nosotros sobre ellas.

