Marcha del Orgullo en Rosario: Con fuertes críticas a Milei, exigieron liberación de CFK

Con dichas declaraciones advirtieron que la 'Modernización Laboral' implicaría una pérdida de derechos básicos como la jornada limitada, las vacaciones, la huelga y la organización sindical.

image Las calles se hacen oír.

Baja de la edad de imputabilidad, también en el foco

Por su parte, el documento también incluyó una fuerte crítica a las políticas oficiales en materia social y de derechos humanos. Las organizaciones denunciaron un aumento de los crímenes de odio contra identidades sexuales y de género, y afirmaron que los sectores más vulnerados son los que hoy encabezan la resistencia en las calles.

Sobre esa línea, rechazaron el discurso de "mano dura" y se manifestaron contra la baja de la edad de imputabilidad, al considerar que criminaliza a las juventudes. Vale recordar que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está a favor, al igual que el Gobierno.

Contra el gobierno de Javier Milei

En otro tramo, la marcha repudió el carácter "negacionista" del Gobierno al cumplirse 50 años del último golpe de Estado y cuestionó la ampliación de facultades de los servicios de inteligencia.

A su vez, reclamaron la libertad de la expresidenta, Cristina Fernández de Kichner al igual que otros dirigentes detenidos. En paralelo, denunciaron la existencia de presos políticos y la proscripción como una forma de degradación democrática.

El acto cerró con consignas de alcance regional e internacional. Las organizaciones repudiaron lo que definieron como injerencias imperialistas en América Latina, rechazaron medidas migratorias impulsadas por el Ejecutivo y expresaron su solidaridad con distintas luchas globales.

El escrito concluyó con un llamado a sostener la marcha y la unidad frente a un complejo panorama el cual definieron de retroceso social y político.

image La comunidad LGBTIQ+ y diversas organizaciones marcharon en repudio al autoritarismo del Presidente.

Rosario contra la Reforma Laboral

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos anticipó una marcha en la ciudad para este martes 10 de febrero en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado. Por el momento, la CGT Regional se plantó y parece no formar parte.

La movilización se da en el marco de un plan de lucha que tendrá alcance federal. La convocatoria tendrá lugar en la antesala del debate legislativo de la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza, cuya aprobación el oficialismo apunta a lograr el próximo 11 de febrero.

