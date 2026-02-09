ROSARIO. La segunda Marcha del Orgullo Antifascista, Antirracista y Antiimperialista tuvo lugar este fin de semana en la ciudad. La movilización se dio en la antesala del debate legislativo por la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y tuvo como uno de sus ejes centrales la interpelación directa a la CGT.
LAS CALLES HABLAN
Marcha del Orgullo en Rosario: Con fuertes críticas a Milei, exigieron liberación de CFK
En Rosario también tuvo lugar la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista. Apuntes contra el Gobierno y presión a la CGT previo a la Reforma Laboral.
La manifestación tuvo eco en distintas ciudades del país, en un febrero que se espera muy convulsionado, con la posibilidad latente del aumento del grado de conflictividad social en caso de que Nación avance con una serie de iniciativas polémicas en las sesiones extraordinarias.
Presión a la CGT
Durante el acto, que finalizó en el Monumento a la Bandera, se leyó un texto que sintetizó los principales reclamos de las organizaciones convocantes. Allí los oradores cuestionaron la falta de medidas de fuerza contundentes por parte de la central sindical.
En ese sentido, exigieron un paro activo con movilización nacional el próximo 11 de febrero, día que se tratará la iniciativa en el Congreso.
Con dichas declaraciones advirtieron que la 'Modernización Laboral' implicaría una pérdida de derechos básicos como la jornada limitada, las vacaciones, la huelga y la organización sindical.
Baja de la edad de imputabilidad, también en el foco
Por su parte, el documento también incluyó una fuerte crítica a las políticas oficiales en materia social y de derechos humanos. Las organizaciones denunciaron un aumento de los crímenes de odio contra identidades sexuales y de género, y afirmaron que los sectores más vulnerados son los que hoy encabezan la resistencia en las calles.
Sobre esa línea, rechazaron el discurso de "mano dura" y se manifestaron contra la baja de la edad de imputabilidad, al considerar que criminaliza a las juventudes. Vale recordar que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está a favor, al igual que el Gobierno.
Contra el gobierno de Javier Milei
En otro tramo, la marcha repudió el carácter "negacionista" del Gobierno al cumplirse 50 años del último golpe de Estado y cuestionó la ampliación de facultades de los servicios de inteligencia.
A su vez, reclamaron la libertad de la expresidenta, Cristina Fernández de Kichner al igual que otros dirigentes detenidos. En paralelo, denunciaron la existencia de presos políticos y la proscripción como una forma de degradación democrática.
El acto cerró con consignas de alcance regional e internacional. Las organizaciones repudiaron lo que definieron como injerencias imperialistas en América Latina, rechazaron medidas migratorias impulsadas por el Ejecutivo y expresaron su solidaridad con distintas luchas globales.
El escrito concluyó con un llamado a sostener la marcha y la unidad frente a un complejo panorama el cual definieron de retroceso social y político.
Rosario contra la Reforma Laboral
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos anticipó una marcha en la ciudad para este martes 10 de febrero en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado. Por el momento, la CGT Regional se plantó y parece no formar parte.
La movilización se da en el marco de un plan de lucha que tendrá alcance federal. La convocatoria tendrá lugar en la antesala del debate legislativo de la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza, cuya aprobación el oficialismo apunta a lograr el próximo 11 de febrero.
Más contenidos en Urgente24
Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza
Gallardo aceptó y tres jugadores se van de River
Racing 2-1 Argentinos Junios: La Academia fue más y ganó su primer partido en el Apertura