Ubicada en Callao y Rivadavia, frente al Congreso Nacional, la confitería, bar, restaurante y pastelería del Molino fue creada hace más de un siglo pero no funciona desde hace casi 3 décadas: cerró sus puertas en enero de 1997.
A MÁS DE 11 AÑOS DE LA EXPROPIACIÓN
Confitería Del Molino: era la "tercera cámara parlamentaria" pero no logran hacerla funcionar
Pocos dudan que, tras su reapertura, se convertirá nuevamente en el mejor bar de Buenos Aires y será sitio de reunión obligada de los legisladores nacionales.
El edificio, declarado Monumento Nacional, se halla entre los más notables de su época por la calidad de los materiales empleados en su construcción, muchos de ellos importados desde Italia y el Este de Europa: puertas, ventanas, mármoles, manijones de bronce, cerámicas, cristalería, mosaicos opalinos, capiteles de bronce, cerámicas de oro y más de 150 metros cuadrados de vitraux.
El día miércoles 12 de noviembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que promovió la expropiación del propio parlamento.
Cuando se reabra como confitería, dedicará los pisos superiores a actividades culturales y pasará a formar parte del denominado "Proyecto de la manzana legislativa".
El inmueble está constituido por tres subsuelos, una planta baja y cinco pisos.
La esperada reparación histórica
Aún los parlamentarios no han encontrado al privado que se haga cargo de la concesión de instalaciones que están restauradas en más de un 90 %.
En la planta baja y el subsuelo funcionará una confitería, un restaurante y un local de elaboración de productos de panadería y pastelería.
Con el dinero que aporte ese permiso se generará un presupuesto para solventar el mantenimiento y la gestión integral.
El resto de las plantas se destinarán a un museo dedicado a la historia de la confitería y un centro cultural que se llamará “De las Aspas” donde se expondrán obras de jóvenes artistas argentinos.
Muchas creaciones de la pastelería nacional nacieron en los subsuelos de la Confitería del Molino: el merengue, el panettone de castañas, el marrón glacé, el postre Irineo (a pedido de Carlos Gardel y en honor al jockey Leguisamo) y el imperial ruso (en Europa se lo conoce como el “postre argentino”).
Durante décadas, sus salones recibieron la visita de ilustres personalidades de la política y de la cultura, extranjeras y argentinas: algunos comensales célebres fueron Lisandro de la Torre, Eva Perón, Nini Marshall, Libertad Lamarque, Carlos Gardel y la propia Madonna.
Congreso de Argentina vs Congreso de Alemania
Tras la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania, la ciudad germana más poblada volvía a ser la capital nacional y por ello había que reconstruir el inmueble donde funcionaría el nuevo parlamento, el Bundestag.
La nueva estructura se usó también como central de energía fotovoltaica y resolvió la iluminación interna con luz natural. Es uno de los mejores miradores de la ciudad de Berlín.
En la visión de los arquitectos que trabajaron en el viejo Reichstag se conjugaron la moderna tecnología con la historia de la potencia europea. Desde los techos, los ciudadanos pueden ver como los diputados legislan semanalmente para toda la nación.
El complejo se inauguró en 1999, a una década de la caída de la gran muralla que dividía la capital entre dos sistemas antagónicos: el comunismo y el capitalismo.