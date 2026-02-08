Confitería Del Molino: era la "tercera cámara parlamentaria" pero no logran hacerla funcionar

image Arquitectos, artesanos y hasta arqueólogos urbanos participaron de la reconstrucción del emblemático edificio de Buenos Aires

La esperada reparación histórica

Aún los parlamentarios no han encontrado al privado que se haga cargo de la concesión de instalaciones que están restauradas en más de un 90 %.

En la planta baja y el subsuelo funcionará una confitería, un restaurante y un local de elaboración de productos de panadería y pastelería.

Con el dinero que aporte ese permiso se generará un presupuesto para solventar el mantenimiento y la gestión integral.

El resto de las plantas se destinarán a un museo dedicado a la historia de la confitería y un centro cultural que se llamará “De las Aspas” donde se expondrán obras de jóvenes artistas argentinos.

Muchas creaciones de la pastelería nacional nacieron en los subsuelos de la Confitería del Molino: el merengue, el panettone de castañas, el marrón glacé, el postre Irineo (a pedido de Carlos Gardel y en honor al jockey Leguisamo) y el imperial ruso (en Europa se lo conoce como el “postre argentino”).

Durante décadas, sus salones recibieron la visita de ilustres personalidades de la política y de la cultura, extranjeras y argentinas: algunos comensales célebres fueron Lisandro de la Torre, Eva Perón, Nini Marshall, Libertad Lamarque, Carlos Gardel y la propia Madonna.

Congreso de Argentina vs Congreso de Alemania

Tras la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania, la ciudad germana más poblada volvía a ser la capital nacional y por ello había que reconstruir el inmueble donde funcionaría el nuevo parlamento, el Bundestag.

En 1995 comenzaron obras mucho más ambiciosas que la restauración y recuperación de la Confitería del Molino ya que los alemanes querían darle a la construcción del Reichstag un halo de transparencia: un techo en forma de cúpula completamente vidriado como señal de la transparencia del sistema democrático.

La nueva estructura se usó también como central de energía fotovoltaica y resolvió la iluminación interna con luz natural. Es uno de los mejores miradores de la ciudad de Berlín.

En la visión de los arquitectos que trabajaron en el viejo Reichstag se conjugaron la moderna tecnología con la historia de la potencia europea. Desde los techos, los ciudadanos pueden ver como los diputados legislan semanalmente para toda la nación.

El complejo se inauguró en 1999, a una década de la caída de la gran muralla que dividía la capital entre dos sistemas antagónicos: el comunismo y el capitalismo.

image El viejo Reichstag transformado en el nuevo Bundestag de Alemania

Resumiendo: a los legisladores alemanes les llevó 4 años llevar adelante una obra monumental. Aquí, pronto se cumplirá 12 años de espera y, como cantaban los Red Caps en los años 60, muchos se preguntan "Para cuando, joven, para cuando".