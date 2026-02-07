Este sábado, desde las 17:00, miles de personas se concentraron en la Plaza del Congreso para celebrar la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista. Bajo una convocatoria multisectorial, organizaciones LGBTIQ+, feministas y de derechos humanos se movilizan hacia Plaza de Mayo para denunciar los discursos de odio y el retroceso en políticas públicas.
"NO HAY VIDAS DESCARTABLES"
Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista: masiva movilización hacia Plaza de Mayo
Organizaciones LGBTIQ+ se congregaron hoy 7/2 en torno de la Marcha del Orgullo, contra los discursos de odio del Gobierno que restringe derechos
En Plaza de Mayo, contra la violencia institucional
La marcha surge como respuesta al clima social agudizado tras las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde vinculó las identidades LGBTIQ+ con la pedofilia.
Eugenia Murillo, de Columna Mostri, definió a la convocatoria como horizontal y transversal: “No se trata de una marcha con un único reclamo, sino de plantarse frente a un proyecto de país que deja afuera a la mayoría”.
Murillo alertó sobre el impacto de la retórica oficial: “El Gobierno incita al odio y eso tiene consecuencias reales”, señaló al denunciar muertes y abusos sufridos por el colectivo en el último año.
Marcha del Orgullo rechaza el DNU 2025/62 y el discurso de odio
Uno de los ejes centrales es la exigencia de derogar el DNU 2025/62, que restringe tratamientos de afirmación de género en menores de 18 años. “Salir a la calle es clave para exigir que las leyes vigentes se cumplan plenamente”, afirmó Andrea Rivas (AFDA).
Por su parte, Maximiliano Lois (SIGLA) advirtió sobre el incremento de ataques físicos derivados de "discursos de odio provenientes de ámbitos institucionales".
Derechos migratorios y reparación histórica
La movilización también integra reclamos sobre movilidad humana. Mariano Ruiz (Derechos Humanos y Diversidad) defendió el derecho a migrar de quienes huyen de persecuciones, mientras que María Laura Olivier (CHA) sintetizó el espíritu de la jornada: “No sobra nadie y ninguna vida es descartable”, renovando el pedido de reparación histórica para travestis y trans mayores.
