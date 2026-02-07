Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista: masiva movilización hacia Plaza de Mayo

Por su parte, Maximiliano Lois (SIGLA) advirtió sobre el incremento de ataques físicos derivados de "discursos de odio provenientes de ámbitos institucionales".

Derechos migratorios y reparación histórica

La movilización también integra reclamos sobre movilidad humana. Mariano Ruiz (Derechos Humanos y Diversidad) defendió el derecho a migrar de quienes huyen de persecuciones, mientras que María Laura Olivier (CHA) sintetizó el espíritu de la jornada: “No sobra nadie y ninguna vida es descartable”, renovando el pedido de reparación histórica para travestis y trans mayores.

