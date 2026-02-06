El Louvre restaura la corona de Eugenia: la joya robada que costará 40.000 euros

Durante la huida, la corona cayó de una de las bolsas utilizadas por los ladrones, lo que permitió su recuperación poco después en las inmediaciones del museo. El resto de las joyas (coronas, broches y piezas usadas por emperatrices y reinas del siglo XIX) no corrieron la misma suerte. El episodio confirmó el alto grado de planificación del asalto y

dejó al descubierto la vulnerabilidad de incluso los museos más protegidos frente a golpes pensados al detalle.

robo-louvre Así fue el acceso al Louvre: los ladrones ingresaron por un balcón trasero con un camión y una escalera extensible.

La restauración: cuánto cuesta y quiénes estarán a cargo

Tras la recuperación de la corona, el Museo del Louvre encargó un informe técnico preliminar para evaluar su estado real de conservación. El diagnóstico fue clave: pese a las deformaciones sufridas durante el robo, la pieza conserva casi la totalidad de sus componentes originales, lo que permite una restauración completa sin recurrir a reconstrucciones ni recreaciones modernas.

El proceso tendrá un coste estimado de 40.000 euros y será adjudicado mediante una licitación pública, conforme a la normativa francesa sobre patrimonio y museos. La intervención estará supervisada por un comité asesor de expertos, presidido por la directora del Louvre, Laurence des Cars, e integrado por conservadores del museo, especialistas en joyería histórica, un mineralogista, expertos en metales antiguos y representantes de algunas de las casas de joyería más prestigiosas de Francia.

Entre las firmas convocadas para asesorar el proceso figuran nombres históricos como Chaumet, Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels y Mellerio, casas con experiencia directa en piezas del siglo XIX y en técnicas hoy en desuso.

La restauración se centrará en recomponer la estructura deformada, volver a fijar los elementos desprendidos y recolocar las gemas que se soltaron durante el asalto. No se añadirán materiales nuevos salvo los estrictamente necesarios para garantizar la estabilidad de la pieza. Una vez concluido el trabajo, la corona de Eugenia volverá a exhibirse en la Galería Apolo, reforzando uno de los recorridos más valorados por el público que visita París en clave cultural.

El antes y el después de la corona Antes y después de la corona de Eugenia: los daños sufridos durante el robo de 2025 y el estado actual previo a su restauración.

Tras sobrevivir a uno de los robos más audaces de la historia reciente del Louvre, la joya imperial se prepara para volver a escena, restaurada y protegida. Para los visitantes que recorren París, su regreso no será solo el reencuentro con una pieza excepcional, sino también con un fragmento intacto del relato imperial francés que el museo busca preservar y volver a mostrar al mundo.

