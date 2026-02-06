Finde en Rosario: Challenger, noches de carnaval y más

DOMINGO 8 | FINAL SINGLES

* Viernes, sábado y domingo desde las 16.30. De $16.800 en adelante.

Noches de Carnaval

Distrito Oeste – Polideportivo Deliot (Bv. Seguí 5462)

Clases abiertas de salsa a cargo de talleristas del distrito, la presentación de la banda La Más Cumbiera, cultura bailable con la Academia Ademán Salsa, la participación de las comparsas Rekebra y Leones del Samba, intervenciones del Circuito Interbarrial de Teatro (CIT) y el cierre musical de la banda Inocentes.

* Sábado a las 20. Entrada libre y gratuita.

Distrito Sudoeste (Av. Francia 4435)

La propuesta incluirá un show de break dance con robot, presentaciones del CIT, percusión a cargo de La Cura de Josué, cultura bailable con Un toque diferente, cumbia cruzada, la participación de las comparsas Imperio del Sur y Zafiro, y el cierre musical de la banda La Pachanga.

* Sábadoa las 20. Entrada libre y gratuita.

image Fin de semana a puro baile, color y alegría.

En Carcarañá

Egipto Pasión y poder se presenta en el corsódromo de Carcarañá para brindar una gran puesta en escena con más de 120 bailarines.

* Sábado desde las 21.30. Entradas a partir de $15.000.

En Victoria

En esta edición participarán las expresiones Obrigado Batería, El Batuque, Jarana, La Fábrica de Pasistas, Noche de Reinas y Los Reyes del Samba.

* Sábado. Las anticipadas tienen un costo de $4000 mientras que las generales $6000. Los menores abonarán a partir de los 10 años mientras que las personas con discapacidad (que cuenten con CUD) ingresarán gratis.

Nochecita en Embarcaderos

Vuelve un clásico del verano rosarino para disfrutar del "tiempo sin tiempo". Durante tres viernes de febrero, Embarcaderos abre sus puertas de noche con picnics, exploraciones sonoras y propuestas artísticas para toda la familia.

Al caer el sol, el jardín se transforma en un escenario mágico para descubrir la naturaleza nocturna entre recorridos, juegos de sombras y música en vivo. Evento libre y gratuito, donde podes llevar tu lona o reposera, armar tu picnic. No olvidar la linterna para explorar los secretos de la vegetación.

* Viernes de 20 a 23.

image Aventura nocturna para disfrutar en familia y con amigos.

Teatro

China Roldán en La Comedia

La cantautora y pianista presenta su propuesta musical en formato de cuarteto, una combinación que cruza raíces de jazz, arreglos con impronta neo soul, momentos de improvisación y la sensibilidad propia de la canción. La acompañan Edu Gabriel en bajo, Naiah Trigoso en teclado y Leandro Quinteros en batería.

El repertorio recorre composiciones de su disco Hermanada junto a versiones de clásicos del jazz y la música brasileña, recuperando el espíritu con el que China dio sus primeros pasos en la escena jazzera rosarina, en espacios como La Chamuyera y El Olimpo.

El recital forma parte del ciclo Living Comedia, una invitación a vivir la música como en el living de casa pero en un teatro, en un clima cercano y distendido, ideal para disfrutar del verano en la ciudad con buena música y un trago de por medio.

* Viernes a las 21. Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

Juan Pablo Geretto en el Brodway

"Solo tardamos 25 años en reponer este espectáculo, es que esperamos a tener un motivo y tenemos el mejor, es un buen momento para recordar lo bien que la pasamos, y volverlo a hacer", señaló el artista.

"Solo Como Una Perra, será en Rosario y será inolvidable". "Solo Como Una Perra, será en Rosario y será inolvidable".

* Sábado a las 21. Desde $30.000.

Electrónica

Korolova en el Autódromo

Olga Korolova, conocida artísticamente como Korolova, es productora musical y DJ ucraniana, referente del house melódico y el techno. Su sonido profundo y envolvente la posicionó como una de las artistas con mayor crecimiento en la escena electrónica internacional.

En octubre de 2023 dio un paso clave en su carrera al fundar su propio sello discográfico, Captive Soul, un espacio creativo desde el cual impulsa su música y destacadas colaboraciones con otros artistas.

* Sábado a las 20.30. Anticipadas a partir de $32.000.

