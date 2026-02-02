Maximiliano Pullaro celebra números, pero la pesadilla en Rosario no tiene fin

A raíz de ello, yendo a los porcentajes, manifestó que "de los 8 homicidios que contabilizamos en el departamento Rosario, el 75% podrían estar vinculados a criminalidad organizada y un 25% a conflictos interpersonales".

"Esto nos obliga a comprender que si bien el sistema de justicia criminal en cuanto a investigación, trabajo policial y sistema carcelario, puede tener limitaciones, hay mucho trabajo por delante para consolidar estos valores en materia de circulación de violencia altamente lesiva". "Esto nos obliga a comprender que si bien el sistema de justicia criminal en cuanto a investigación, trabajo policial y sistema carcelario, puede tener limitaciones, hay mucho trabajo por delante para consolidar estos valores en materia de circulación de violencia altamente lesiva".

Política de seguridad

Por otra parte, el funcionario consideró importante "los datos objetivos en el marco del plan de seguridad que llevamos adelante desde el Gobierno Provincial, lo que nos permite ver si las decisiones que venimos tomando marcan un buen camino".

A esto, Santantino sumó "el régimen de detenidos de alto perfil", que "es uno de los principales elementos que tenemos" según sus valoraciones, porque "los homicidios se encargaban desde dentro de las cárceles con detenidos que manejaban recursos en las calles", dijo y valoró también el tiempo de respuesta del 911, que hoy "bajó considerablemente, multiplicando varias veces la presencia policial en calle".

Estos elementos, ce acuerdo al secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, "nos permiten pensar que hay una política de seguridad que marcó un cambio de rumbo en la provincia, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro quien priorizó la circulación de violencia altamente lesiva, la vida y tranquilidad de los santafesinos".

Contra el discurso del gobierno de Maximiliano Pullaro

Pese a los discursos, lo cierto es que la verdadera imagen se observa en las calles. Sin ir más lejos, un joven de 19 años fue asesinado a balazos en los primeros minutos de este lunes en zona sur, en un nuevo episodio de violencia que se suma a una serie de hechos ocurridos durante el fin de semana. La víctima fue identificada como Ezequiel Hernán Espinoza, quien falleció poco después de ingresar al Hospital Provincial.

En paralelo, continúa internada la niña de seis años que fue baleada el sábado en otro tiroteo registrado también en barrio Tablada. La menor permanece en estado reservado pero estable, respira sin asistencia mecánica y evoluciona favorablemente tras la extracción del proyectil.

La nena había resultado herida durante un ataque armado ocurrido en la zona de Convención y 24 de Septiembre, en el extremo este de bulevar Seguí. Inicialmente fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde continúa bajo observación médica. De ese atentado, la madre recibió impactos de bala en sus piernas, pero sin mayor riesgo.

En ese sentido, el senador provincial, Ciro Seisas, dejó en claro que "Mientras sigan sucediendo balaceras, ataques y muertes, para nosotros la pesadilla no va a terminar, y sabemos muy bien que todavía queda mucho por hacer".

