Maximiliano Pullaro celebra números, pero la pesadilla en Rosario no tiene fin

Mientras el gobierno de Maximiliano Pullaro continúa con el discurso del descenso de los homicidios, las calles en Rosario siguen teñidas de violencia.

02 de febrero de 2026 - 14:41
Algo no cierra.

ROSARIO. La administración de Maximiliano Pullaro sigue remarcando el descenso de los homicidios en territorio santafesino, ya que desde Casa Gris lo consideran "histórico". Sin embargo, lo cierto es que la realidad sigue exponiendo a la gestión provincial ya que la violencia no da tregua.

Disminuyen los homicidios

El Gobierno de Santa Fe informó que enero de 2026 cerró con 12 asesinatos. De ese total, 8 casos tuvieron lugar en el departamento Rosario, y 2 en La Capital.

Según detalles que brindó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, "es el valor más bajo del que tengamos registro". En ese sentido, agregó que "si miramos la historia reciente y lo comparamos con 2022 y 2023, tenemos un descenso en este indicador para el mes de enero del 73 % a nivel provincial y 72 % en el departamento Rosario".

Posterior a ello, remarcó que es "muy significativo indicar que la tendencia hacia la baja de homicidios fue acompañada por la disminución de heridos por arma de fuego", y señaló que "en 15 de los 19 departamentos de la Provincia no se produjeron hechos de homicidios dolosos en enero de este año".

Las calles grafican otra situaci&oacute;n.

Las calles grafican otra situación.

Criminalidad organizada y conflictos interpersonales

Respecto a los motivos que rodean a los crímenes ocurridos durante el primer mes de 2026, el funcionario reconoció que "sigue habiendo un componente muy importante en materia de criminalidad organizada".

A raíz de ello, yendo a los porcentajes, manifestó que "de los 8 homicidios que contabilizamos en el departamento Rosario, el 75% podrían estar vinculados a criminalidad organizada y un 25% a conflictos interpersonales".

"Esto nos obliga a comprender que si bien el sistema de justicia criminal en cuanto a investigación, trabajo policial y sistema carcelario, puede tener limitaciones, hay mucho trabajo por delante para consolidar estos valores en materia de circulación de violencia altamente lesiva". "Esto nos obliga a comprender que si bien el sistema de justicia criminal en cuanto a investigación, trabajo policial y sistema carcelario, puede tener limitaciones, hay mucho trabajo por delante para consolidar estos valores en materia de circulación de violencia altamente lesiva".

Política de seguridad

Por otra parte, el funcionario consideró importante "los datos objetivos en el marco del plan de seguridad que llevamos adelante desde el Gobierno Provincial, lo que nos permite ver si las decisiones que venimos tomando marcan un buen camino".

A esto, Santantino sumó "el régimen de detenidos de alto perfil", que "es uno de los principales elementos que tenemos" según sus valoraciones, porque "los homicidios se encargaban desde dentro de las cárceles con detenidos que manejaban recursos en las calles", dijo y valoró también el tiempo de respuesta del 911, que hoy "bajó considerablemente, multiplicando varias veces la presencia policial en calle".

Estos elementos, ce acuerdo al secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, "nos permiten pensar que hay una política de seguridad que marcó un cambio de rumbo en la provincia, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro quien priorizó la circulación de violencia altamente lesiva, la vida y tranquilidad de los santafesinos".

Reporte Diario de Homicidios 01.02.2026-SAGI

Contra el discurso del gobierno de Maximiliano Pullaro

Pese a los discursos, lo cierto es que la verdadera imagen se observa en las calles. Sin ir más lejos, un joven de 19 años fue asesinado a balazos en los primeros minutos de este lunes en zona sur, en un nuevo episodio de violencia que se suma a una serie de hechos ocurridos durante el fin de semana. La víctima fue identificada como Ezequiel Hernán Espinoza, quien falleció poco después de ingresar al Hospital Provincial.

En paralelo, continúa internada la niña de seis años que fue baleada el sábado en otro tiroteo registrado también en barrio Tablada. La menor permanece en estado reservado pero estable, respira sin asistencia mecánica y evoluciona favorablemente tras la extracción del proyectil.

La nena había resultado herida durante un ataque armado ocurrido en la zona de Convención y 24 de Septiembre, en el extremo este de bulevar Seguí. Inicialmente fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde continúa bajo observación médica. De ese atentado, la madre recibió impactos de bala en sus piernas, pero sin mayor riesgo.

En ese sentido, el senador provincial, Ciro Seisas, dejó en claro que "Mientras sigan sucediendo balaceras, ataques y muertes, para nosotros la pesadilla no va a terminar, y sabemos muy bien que todavía queda mucho por hacer".

