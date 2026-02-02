Enrique Szewach: "Lo financiero, tranquilo pero vivimos de prestado y a muy corto plazo"

“Si mirás lo financiero, está tranquilo, pero seguimos viviendo de prestado y de muy corto plazo porque esto de vender dólares y tener los pesos se puede dar vuelta en cualquier momento por cualquier chispa que surja y hay una economía de actividad con la misma disparidad del año pasado con sectores que les va muy bien y otra bastante mal”, resumió el economista.

De cara al futuro, el especialista pronosticó que “estamos yendo a una estructura productiva muy sesgada a ciertos bienes que no son intensivos en empleo”.

“Desde 2011 la Argentina está estancada y se necesita una reforma más allá de la laboral, que solo facilita a las empresas el riesgo de tomar gente, pero primero necesitan ganar plata”, finalizó.

