El Gobierno inició 2026 con un descenso del Riesgo País por debajo de los 500 puntos, acumuló reservas, mantiene sin sobresaltos el tipo de cambio y garantizó pagos, pero el economista Enrique Szewach advierte que todo ocurre con miras a muy corto plazo donde se sigue pagando deuda con deuda en un contexto internacional peligroso.
ARGENTINA 2026
Enrique Szewach: "Lo financiero, tranquilo pero vivimos de prestado y a muy corto plazo"
El economista Enrique Szewach afirma que el clima financiero parece más tranquilo para la Argentina en el inicio de 2026 pero la calma es muy frágil.
Creciente deuda en pesos
Desde el punto de vista financiero, según Szewach "la Argentina está tranquila con sobreoferta de dólares por deuda que toman empresas desde el exterior, adelantos de liquidaciones de exportaciones, etc., aunque el Gobierno paga pero se endeuda".
En declaraciones este lunes 2/2 a radio Rivadavia, el economista también pidió prestar atención a la deuda en pesos: “la deuda en pesos se capitaliza, no se pagan intereses, y como la tasa es positiva esa deuda en pesos crece aunque todavía no es alarmante, pero crece”.
En resumen, el especialista señaló que “la situación financiera es tranquila pero sostenida en una debilidad heredada por este gobierno donde la deuda en pesos y dólares es alta”. A su vez, destacó que “es positivo que el Banco Central compre dólares, pero habrá que ver cuánto quedará en las reservas porque después el Tesoro necesita dólares para pagos y los compra al BCRA y entonces el Central no los retiene como reservas”.
Enrique Szewach y "vivir de prestado"
Consultado sobre la situación de la economía real, Szewach apuntó: “el nivel de actividad sigue bajo dependiendo de los sectores, energía, minería y agro están mejor pero sectores que dependen del consumo interno y sobre todo del salario real -que bajó un poco- tienen problemas y otros que compiten con importaciones en un mundo muy convulsionado por Trump”.
“Si mirás lo financiero, está tranquilo, pero seguimos viviendo de prestado y de muy corto plazo porque esto de vender dólares y tener los pesos se puede dar vuelta en cualquier momento por cualquier chispa que surja y hay una economía de actividad con la misma disparidad del año pasado con sectores que les va muy bien y otra bastante mal”, resumió el economista.
De cara al futuro, el especialista pronosticó que “estamos yendo a una estructura productiva muy sesgada a ciertos bienes que no son intensivos en empleo”.
“Desde 2011 la Argentina está estancada y se necesita una reforma más allá de la laboral, que solo facilita a las empresas el riesgo de tomar gente, pero primero necesitan ganar plata”, finalizó.
