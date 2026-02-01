Bonistas buscan países cercanos a Donald Trump: Secretos de la baja del riesgo país

##" La proximidad con Trump no siempre se ha traducido en ganancias en otros ámbitos. India, a menudo considerada amiga de Estados Unidos, aún no ha cerrado un acuerdo comercial con el país. Esto ha provocado salidas de capitales del mercado bursátil —los extranjeros vendieron más de US$ 4.000 millones en enero tras un éxodo récord el año pasado— y pérdidas en la rupia."

##"Sin embargo, la prueba definitiva de esta tesis podría residir en Venezuela. Los bonos en impago de la petrolera estatal PDVSA se han recuperado considerablemente ante la esperanza de tasas de recuperación significativamente mayores. David Robbins , codirector del grupo de mercados emergentes de TCW, prevé valores de recuperación finales de hasta US$ 0,60 por dólar, frente a los aproximadamente US$ 0,40 actuales."

La Nueva Realidad

##"“Debemos esperar que USA siga siendo cada vez más intervencionista en la política latinoamericana”, afirmó Thys Louw , gestor de cartera del equipo de renta fija de mercados emergentes de Ninety One. “Esto es un arma de doble filo para los mercados: es probable que beneficie a los países políticamente alineados, mientras que, en administraciones de izquierda, USA podría usar herramientas políticas para ejercer presión, con la consiguiente volatilidad del mercado”.

##“Los gobiernos del Hemisferio Occidental deberían estar preparados para enfrentar una mayor presión por parte de la Administración Trump para 'tomar partido'”, escribió el director de inversiones de Gramercy Funds Management, Robert Koenigsberger, en las perspectivas del primer trimestre de la firma."

##“La operación en Venezuela señala un cambio fundamental en la relación de USA con Latinoamérica”, escribieron economistas de JPMorgan, entre ellos Cassiana Fernández, en una nota el mes pasado, describiendo lo que denominan “una Nueva Realidad” para la región. “Las relaciones económicas, la propiedad de infraestructura y el acceso a los mercados estadounidenses están ahora explícitamente vinculados a la alineación geopolítica”."

##"El proceso de reestructuración de deuda de Venezuela por un valor aproximado de US$ 60.000 millones está plagado de obstáculos. Pero (...) “Cuando se incorpora la geopolítica, las cosas cambian”, dijo Mauro Favini , gestor de cartera sénior de Vanguard. “Hay que usar un plan de acción más flexible”."

