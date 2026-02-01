La Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata evalúa que cayó el consumo un 15 % en 2026

“En Mar del Plata estamos avanzando con muchos altibajos en la ocupación hotelera y gastronómica. El comportamiento del turismo cambió y hoy resulta cada vez más complejo medir la temporada”.

“El público actualmente busca alinear el clima con los eventos y decide su viaje de manera casi espontánea”.

Luego, especificó por qué 2026 no se presenta como una buena temporada:

La ciudad necesita estar por encima del 80% de ocupación promedio en enero y eso no se dio. El sector arrastra dos años consecutivos de caída, lo que profundiza las dificultades económicas.

image Hubo poco espacio público en las playas de Mar del Plata por el avance de carpas y sombrillas

La “perla del Atlántico” cuenta con unas 420 mil camas entre hotelería y extra hotelería lo que genera que muchos visitantes lleguen sin reservas porque casi nunca se termina de llenar.

El turista audita, espera y busca la mejor relación precio-calidad, confiando en que siempre va a encontrar disponibilidad.

En cuanto al sector gastronómico, Szkrohal señaló que muchos establecimientos decidieron bajar su rentabilidad para sostener el nivel de trabajo.

Hoy se opera con rentabilidades europeas, pero con riesgos de la Argentina. Los restaurantes de alta gama muestran mejores niveles de ocupación, con reservas que se realizan con hasta 15 o 20 días de anticipación, mientras que los locales de sectores medios y populares atraviesan la pasan un poco peor, Hay una marcada ciclotimia, con jornadas de mucho movimiento alternadas con otras muy flojas.

Claramente, la recuperación deseada todavía no se ha dado para la hotelería y la gastronomía de Mar del Plata.