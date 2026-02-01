Sudoku: ¿COC Global Enterprise es Leonardo Scatturice o HC o MM o MG o quiénes?

Empresas propiedad de COC Global Enterprise o representadas por el fondo tienen han ganado contratos abultados con el Estado argentino: desde el Ministerio de Economía y ANSeS hasta ARCA (ex AFIP) y el Ministerio de Educación (Educ.ar).

Con la compra de FlechaLog, luego de OCA (Organización Coordinadora Argentina), después de Flybondi, hay 5 conclusiones iniciales:

A COC Global Enterprise no le provoca vértigo tener 'riesgo argentino', Hay un proyecto de construcción y desarrollo logístico -algunos suponen que de esto conoce mucho más Claudio Espinoza, de OCA y de FlechaLog, que Scatturice-, El fondo tiene inversionistas interesados en su 'apalancar' sus decisiones de negocios, A nadie le 'cierra' que Scatturice sea algo más que un confiable 'fronting' de terceros, COC Global Enterprise tiene capacidad de negociación de pasivos (casi todas las empresas que compra tienen que refinanciar), en particular con las autoridades tributarias (ARCA es el mayor acreedor de OCA, por ejemplo).

scatturice332 La foto fue publicada por Data Clave cuando ocurrió el escándalo de las valijas. Las 2 personas señaladas son de CPAC y también de Tactic, la empresa propietaria del avión de la discordia.

La 6ta. conclusión

En interesante la más reciente operación: el control de FlechaLog, que se autopercibe así: "una empresa argentina especializada en soluciones logísticas integrales, con una amplia experiencia respaldada por años de compromiso al servicio de Correo Argentino. (…) Nos destacamos como socio logístico confiable para el gobierno argentino, proporcionando servicios adaptados a las necesidades específicas de cada ministerio (…)".

Esto permite una 6ta. conclusión: COC Global Enterprise no tiene reparos en ampliar sus negocios con el Estado, donde debe tener buenos interlocutores.

Resulta evidente la construcción de un holding vertical, algo que nunca logró Grupo Andreani pero que sí era la ambición antes de Domingo Cavallo de Alfredo Yabrán.

scatturice El mapa, en la página web del fondo COC Global Enterprise, apunta a demostrar, con oficinas en todas esas metrópolis, que hay un plan de expansión regional, no sólo en la Argentina.

Plan regional

Hoy día COC Global Enterprise ya es el operador logístico más grande de la Argentina y afirma tener una estrategia de expansión regional para el transporte integral.

Los relatos periodísticos mencionan que

Expreso del Fin del Mundo ofrece soluciones logísticas, transporte y distribución en la Patagonia,

PUDO es la red de smartlockers más grande la Argentina que se especializa en e-Commerce,

Soluciones Logísticas El Movimiento tiene una flota de 200 vehículos;

OCP Tech digitaliza procesos y seguimiento de envíos;

Arrow es una empresa de seguridad privada y monitoreo de movimientos de flotas;

BACS es un bróker de seguros automotor;

etc. etc. etc.

Queda una última duda, entre muchas: en la prensa se ha publicado que "(...) el proyecto podría resultar crear un 'hub' logístico que compita con gigantes tales como Mercado Libre. (…)". Pero ¿por qué debería competir y no vincularse con Mercado Libre?

------------------

