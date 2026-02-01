La historia de Leonardo Scatturice provocó especulaciones y datos antes que COC Global Enterprise. Ocurrió con un acontecimiento político -una puerta utilizada por Javier Milei para infiltrar el trumpismo a través de la organización conservadora CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), que concedió poder al asesor Santiago Caputo; y luego con el 'fuego amigo' que ocurrió con las valijas, un avión y una colaboradora de Scatturice, Laura Belén Arrieta.
FONDO EN EXPANSIÓN
Sudoku: ¿COC Global Enterprise es Leonardo Scatturice o HC o MM o MG o quiénes?
COC Global Enterprise acumula 16 empresas (17 con Flybondi USA), veloz crecimiento de Leonardo Scatturice, y hay preguntas.
La ventana CPAC / Santiago Caputo fue cerrada por el embajador estadounidense Peter Lamela apenas aterrizó en Ciudad de Buenos Aires ("no habrá más diplomacias paralelas", se especuló), en particular luego del fracaso de la idea de gabinete amplio de Javier Milei que imaginó Barry Bennet, socio de Scatturice en CPAC. A muchos les pareció un proyecto de intervención política en caso de derrota electoral y de apartamiento de Karina Milei. Pero en octubre 2025, Milei ganó con amplitud.
Sin embargo, la expansión de Scatturice creció a través del fondo privado de inversiones COC Global Enterprise, fundado en Miami (Florida, USA) en 2022 por él, según la papelería disponible. De acuerdo a la página web de COC hay recursos financieros aplicados en las siguientes empresas:
- OCP TECH,
- Boken / Boken Kin,
- Tactic,
- Surjet,
- Flybondi,
- OCA,
- Angel,
- Elysian,
- United Parking,
- FlechaLog,
- BACS / Bróker de Seguros,
- Arrow Security Group,
- Pudo en tu camino,
- SLM,
- Expreso Fin del Mundo.
COC Global Enterprise destaca que su activo incluye una flota de 11.500 vehículos y 32 aviones.
5 conclusiones
Tal como señaló Andrés Sanguinetti en iProfesional, "En tan sólo 6 meses, Leonardo Scatturice pasó de ser un "perfecto desconocido" para la gran mayoría de los argentinos a controlar un holding estratégico que abarca transporte aéreo; operación postal; tecnología de defensa y ahora le agrega logística y transporte."
Empresas propiedad de COC Global Enterprise o representadas por el fondo tienen han ganado contratos abultados con el Estado argentino: desde el Ministerio de Economía y ANSeS hasta ARCA (ex AFIP) y el Ministerio de Educación (Educ.ar).
Con la compra de FlechaLog, luego de OCA (Organización Coordinadora Argentina), después de Flybondi, hay 5 conclusiones iniciales:
- A COC Global Enterprise no le provoca vértigo tener 'riesgo argentino',
- Hay un proyecto de construcción y desarrollo logístico -algunos suponen que de esto conoce mucho más Claudio Espinoza, de OCA y de FlechaLog, que Scatturice-,
- El fondo tiene inversionistas interesados en su 'apalancar' sus decisiones de negocios,
- A nadie le 'cierra' que Scatturice sea algo más que un confiable 'fronting' de terceros,
- COC Global Enterprise tiene capacidad de negociación de pasivos (casi todas las empresas que compra tienen que refinanciar), en particular con las autoridades tributarias (ARCA es el mayor acreedor de OCA, por ejemplo).
La 6ta. conclusión
En interesante la más reciente operación: el control de FlechaLog, que se autopercibe así: "una empresa argentina especializada en soluciones logísticas integrales, con una amplia experiencia respaldada por años de compromiso al servicio de Correo Argentino. (…) Nos destacamos como socio logístico confiable para el gobierno argentino, proporcionando servicios adaptados a las necesidades específicas de cada ministerio (…)".
Esto permite una 6ta. conclusión: COC Global Enterprise no tiene reparos en ampliar sus negocios con el Estado, donde debe tener buenos interlocutores.
Resulta evidente la construcción de un holding vertical, algo que nunca logró Grupo Andreani pero que sí era la ambición antes de Domingo Cavallo de Alfredo Yabrán.
Plan regional
Hoy día COC Global Enterprise ya es el operador logístico más grande de la Argentina y afirma tener una estrategia de expansión regional para el transporte integral.
Los relatos periodísticos mencionan que
- Expreso del Fin del Mundo ofrece soluciones logísticas, transporte y distribución en la Patagonia,
- PUDO es la red de smartlockers más grande la Argentina que se especializa en e-Commerce,
- Soluciones Logísticas El Movimiento tiene una flota de 200 vehículos;
- OCP Tech digitaliza procesos y seguimiento de envíos;
- Arrow es una empresa de seguridad privada y monitoreo de movimientos de flotas;
- BACS es un bróker de seguros automotor;
- etc. etc. etc.
Queda una última duda, entre muchas: en la prensa se ha publicado que "(...) el proyecto podría resultar crear un 'hub' logístico que compita con gigantes tales como Mercado Libre. (…)". Pero ¿por qué debería competir y no vincularse con Mercado Libre?
------------------
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar