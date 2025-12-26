Denuncian a Santiago Caputo, Barry Bennett y Scatturice por un polémico contrato con la SIDE

scatturice bennet trump.jpg Scaturicce, Trump y Bennet.

Se le adjudica a Scatturicce y Bennett ser el "backchannel" de Caputo en el contacto entre Milei y Trump, al menos previo a la visita del Presidente a la Casa Blanca.

Scatturice es por su parte dueño de la aerolínea low cost FlyBondi y quedó en el ojo público cuando un avión privado de su propiedad llegó a la Argentina y su pasajera, Laura Arrieta, evitó los controles de la Aduana, área bajo el control político de Santiago Caputo.

Talerico, excandidata a diputada y quien mantuvo un enfrentamiento público con Caputo -al punto que éste hizo nombrar a su exesposo 'Paul' Starc como nuevo jefe de la UIF- hizo la denuncia por los delitos de tráfico de influencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de negociaciones incompatibles. De acuerdo a la información públicada este viernes en la página de la Corte Suprema, la denuncia recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

denuncia La ficha de la denuncia de Talerico en la página de la Corte Suprema.

Los motivos de la denuncia fueron adelantados por Carlos Pagni en su columna del diario La Nación:

"Las sospechas sobre las actividades del lobista Bennett acaban de llegar a Tribunales. María Eugenia Talerico, patrocinada por Carlos Negri, presidente de la asociación Integridad Republicana, acaban de pedir a la Justicia federal que investigue la contratación de la consultora Tactic Global por parte de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Tactic Global pertenece al empresario Leonardo Scatturice y entre sus directores figura Bennett. Como Scatturice es muy cercano a Santiago Caputo y, a la vez, tiene numerosos contratos con el Estado, Talerico y Negri piden que se determine si la contratación de su empresa de lobbying no implica tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública".

Agrega Pagni: "Estos dos abogados van más allá. Dado que Bennett realizó actividades y formuló declaraciones que pueden influir sobre la política doméstica, quieren que la Justicia determine si no violó la Ley de Inteligencia, que penaliza ese tipo de operaciones para cualquier agente ligado al aparato estatal de espionaje. Se inicia un interesante debate sobre un problema clásico: cuáles son los límites que separan lo público de lo privado en el ejercicio del poder".

Maria Eugenia Talerico.avif María Eugenia Talerico, exUIF y excandidata a diputada por Potencia.

De acuerdo al documento presentado ante el Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia norteamericano, en el que las empresas de lobby reportan sus trabajos, Tactic Global "servirá como enlace entre la Presidencia de la Nación de la República Argentina y sus homólogos en Estados Unidos. Tactic coordinará reuniones entre funcionarios de los dos países y ofrecerá asesoramiento estratégico a la Secretaría de Inteligencia de Estado”.

Según informó La Nación en junio el documento expone que Neiffert contrató a una empresa que llevará 3 líneas de acción: intermediar entre las Presidencias de Argentina y Estados Unidos, generar reuniones entre sus representantes y asesorar al área con la información más restringida del Estado, la SIDE, tal cual se desprende del documento.

El punto 10 es aún más específico, ya que agrega temas puntuales de interés: “Tactic brindará asesoramiento estratégico a funcionarios del gobierno de Argentina y ayudará a organizar reuniones entre funcionarios estadounidenses y argentinos sobre temas como comercio e inversión”.

side-tactic Captura del documento presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que describe el vínculo entre la SIDE y Tactic Global. La Nación.

Más contenido de Urgente24

Senado: Hay quorum y el Gobierno busca convertir en ley su 1er presupuesto

Dólar: Lo que esconden los números de la cuenta corriente

Nadie convence: El ranking de ministros que dejó en rojo al Gobierno

Navidad: Libertarios celebran repunte de las ventas pero para los comerciantes fue "igual o peor"