Donald Trump y Vladimir Putin negocian minar criptomonedas en una mega planta nuclear

En fin, tiene historia. Inclusive Adolf Hitler estuvo en la ciudad en febrero de 1943 cuando el Grupo de Ejércitos Sur ubicó su sede en Zaporiyia.

Zaporiyia cuenta con la mayor central nuclear de Europa (ZNNP), en Enerhodar, 70 km río abajo, y la Estación Hidroeléctrica Dniéper (DnieproGES), y otras centrales que generan electricidad mediante combustibles fósiles.

Con una capacidad instalada total de 5,7 gigavatios (5.700 megavatios), ZNNP es la mayor central nuclear de Europa. Ubicada en Enerhodar, ZNNP suministró el 20% de la electricidad de Ucrania.

Dato relevante: el 80% de Zaporiyia, antes de Ucrania, es controlada por Rusia. Días atrás Moscú anunció la ocupación de Novouspenivske, Nove, Ojótniche, Uspénivka y Novomikolaivka. Vladimir Putin considera ya a Zaporiyia parte de la Federación Rusa.

"Medios rusos afirmaron el viernes 26/12 que la Administración Trump mantuvo conversaciones con Rusia sobre la gestión conjunta de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, incluyendo la posibilidad de utilizar su energía para la minería de criptomonedas, según reveló el periódico ruso Kommersant.

Los diálogos, que no han sido confirmadas de forma independiente, se celebraron supuestamente sin la participación de Ucrania y también propusieron la reanudación del suministro eléctrico a Ucrania.

La central nuclear de Zaporizhia no suministra electricidad a Ucrania, ya que sus 6 reactores se encuentran en el régimen conocido como 'parada en frío', desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

La planta está bajo control ruso y sus operaciones se centran exclusivamente en la seguridad nuclear y la refrigeración, utilizando generadores de emergencia cuando se cortan las líneas eléctricas principales, lo cual ocurre con frecuencia."

Donbas

Ucrania está lista para retirar “fuerzas pesadas” de las partes de la región del Donbás que aún controla si Rusia refleja la retirada como parte de un acuerdo de paz, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Zelenskyy esbozó detalles de posibles zonas económicas desmilitarizadas o libres en comentarios sobre un borrador de plan de paz de 20 puntos desarrollado con Estados Unidos en Florida la semana pasada.

Él hizo hincapié en que cualquier retirada de tropas requeriría conversaciones directas con el presidente estadounidense Donald Trump, y cualquier acuerdo final sería sometido a un referéndum nacional en Ucrania.

“Les expliqué [a la parte estadounidense]: si quieren un referéndum —y lo quieren, por cierto— entonces habría que someter a referéndum todo el documento, no solo algunas zonas económicas libres individuales”, dijo Zelensky a los periodistas.

El presidente ucraniano declaró que esperaba la respuesta de Moscú a la propuesta. Ambas partes mantienen un profundo desacuerdo sobre las disposiciones para poner fin a la guerra.

