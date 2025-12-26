Boca se está moviendo en el mercado de pases con la intención de sumar nombres interesantes para ir con todo por la Copa Libertadores en 2026. El que está a sola firma de convertirse en refuerzo del Xeneize es el colombiano Marino Hinestroza y en base a esto Diego Díaz soltó un comentario más que repudiable.
ESCANDALOSO
El desagradable comentario de Diego Díaz que generó el estallido de todo Boca
En su programa de Stream, Diego Díaz soltó un comentario sobre Marino Hinestroza que enardeció a todos los hinchas de Boca.
El nombre de Marino Hinestroza hace tiempo que viene sonando en Boca y luego de varias idas y vueltas Juan Román Riquelme logró llegar a un acuerdo con Atlético Nacional de Medellín para quedarse con el extremo de 23 años por un monto cercano a los 6 millones de dólares. En base a esto Diego Díaz soltó una frase que rápidamente se hizo viral.
Fue en medio de su programa del canal de streaming Picado TV que Diego Díaz analizó el presente de Boca en pleno mercado de pases y cuando llegó el momento de analizar la inminente llegada del colombiano el conductor terminó derrapando. “La Navidad de Boca, ahí está. El moreno de Plaza Francia y… eh…”, comentó en primer lugar, una frase que descolocó a todos.
Diego Díaz enardeció al mundo Boca
“¿No? ¿Y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares?”, agregó Diego Díaz, ninguneando completamente al futbolista que está a punto de estampar la firma para llegar a Boca. Por si fuera poco, el conductor cuestionó la elección del Xeneize indicando que no se trata de un futbolista destacado siquiera en el fútbol colombiano.
“En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Pero bueno, Boca va a pagar 5 millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba 8”, aseveró. Inmediatamente el clip comenzó a circular en redes sociales donde los hinchas del Xeneize estallaron contra Diego Díaz, tildándolo de Xenofobo y racista.
