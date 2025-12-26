Histórico: En noviembre volaron casi 4,4 millones de pasajeros

image Destacable que las cifras no tengan como origen mediciones de empresas privadas (Foto NA)

Descentralización

La descentralización de la conectividad midió 157.785 usuarios de vuelos internacionales directos desde el interior del país sin escalas en Buenos Aires, es un aumento del 21% respecto a 2024 y un impresionante 54% frente a 2023.

Entre los puntos destacados de la red operada por Aeropuertos Argentina y otros concesionarios, resaltan que Córdoba lideró el crecimiento internacional con un aumento del 62%. Rutas clave como Córdoba-Río de Janeiro experimentaron un alza del 93%, seguidas por Ciudad de Panamá (+45%) y Lima (+17%).

Salta, en tanto, consolidó su posición regional con un incremento del 32% en pasajeros internacionales.

Mercado doméstico

En el mercado doméstico, alcanzó los 3.045.100 pasajeros (+4% vs. 2024). El segmento observó terminales como Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%)

Anual

Con un acumulado anual que ya suma 45.913.230 pasajeros entre enero y noviembre (un 12% más que en 2024), el sector se encamina a cerrar el año con el mejor registro de su historia, tendencia que asoma en expansión y que redefine el mapa de la conectividad de la región.

