Casi 4,4 millones de pasajeros viajaron en Argentina durante el mes de noviembre, lo cual marcó otro rumbo para la industria del aire, nunca antes noviembre fue un mes de mayor actividad en la historia de la aviación nacional.
DATOS DE ANAC
Histórico: En noviembre volaron casi 4,4 millones de pasajeros
Informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que noviembre, fue mes récord de pasajeros transportados en la Argentina.
Los últimos reportes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, un flujo de 4.392.597 pasajeros transitaron diversos aeropuertos, marca que establece un nuevo estándar de conectividad y eficiencia operativa.
Crecimiento sistémico y sostenido
Los indicadores de noviembre reflejan un crecimiento robusto en todas las áreas. El total de pasajeros registrados representa un incremento del 4% respecto al récord anterior de 2023 y un 7% por encima de las cifras de noviembre de 2024. Este dinamismo se observa de manera aún más acentuada en el segmento internacional, donde se contabilizaron 1.347.497 usuarios, marcando un salto del 14% interanual.
En términos de operaciones, el cielo argentino nunca ha estado tan activo. Los movimientos aéreos totales alcanzaron la cifra de 33.914, superando los registros de los dos años anteriores. Especialmente notable es el incremento en los movimientos internacionales, que con 8.922 operaciones, crecieron un 12% en comparación con el año pasado.
Si analizamos el acumulado anual entre enero y noviembre de 2025, el panorama es de una expansión estructural: 45.913.230 pasajeros se movilizaron por el país, un récord absoluto que supera en un 12% al desempeño de 2024.
Descentralización
La descentralización de la conectividad midió 157.785 usuarios de vuelos internacionales directos desde el interior del país sin escalas en Buenos Aires, es un aumento del 21% respecto a 2024 y un impresionante 54% frente a 2023.
Entre los puntos destacados de la red operada por Aeropuertos Argentina y otros concesionarios, resaltan que Córdoba lideró el crecimiento internacional con un aumento del 62%. Rutas clave como Córdoba-Río de Janeiro experimentaron un alza del 93%, seguidas por Ciudad de Panamá (+45%) y Lima (+17%).
Salta, en tanto, consolidó su posición regional con un incremento del 32% en pasajeros internacionales.
Mercado doméstico
En el mercado doméstico, alcanzó los 3.045.100 pasajeros (+4% vs. 2024). El segmento observó terminales como Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%)
Anual
Con un acumulado anual que ya suma 45.913.230 pasajeros entre enero y noviembre (un 12% más que en 2024), el sector se encamina a cerrar el año con el mejor registro de su historia, tendencia que asoma en expansión y que redefine el mapa de la conectividad de la región.
