Luego del pésimo final de temporada que tuvo River, Marcelo Gallardo inició un plan de reestructuración en el plantel profesional donde le mostró la puerta de salida a varios históricos del club. Uno de los que dijo adiós fue Milton Casco, quien ahora sorprende al firmar con un gigante de Sudamérica.
Milton Casco sorprende a River y firma con un gigante de Sudamérica
Gallardo entendió que era momento de darles salida a nombres muy importantes en la historia de River ya que consideró que por su nivel actual no podían darle mucho más al club. Fue así que Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco se despidieron del Millonario, siendo este último el que más tiempo llevaba vistiendo la camiseta de La Banda con 10 años ininterrumpidos.
La idea que tenía Milton Casco era retirarse con la camiseta de River pero a sus 37 años y sin lesiones de gravedad en su carrera aún se siente con ganas de seguir jugando profesionalmente. Uno de los clubes que lo llamó para tentarlo fue Gimnasia y Esgrima La Plata, club que lo formó, así como también apareció Newell’s donde dejó una gran imagen.
Milton Casco se muda a Colombia
Cuando todo apuntaba a que Milton Casco volvería a Gimnasia apareció el llamado de Atlético Nacional de Medellín, el club más grande de Colombia, y en una negociación muy rápida las partes lograron ponerse de acuerdo y ahora solo resta que el lateral viaje suelo cafetero para estampar la firma en lo que será su primera experiencia fuera de la Argentina.
“Principio de acuerdo entre Milton Casco y Atlético Nacional. El ex defensor de River espera toda la documentación para firmar el acuerdo por un año”, afirmó el periodista César Luis Merlo. El conjunto de Medellín no viene de tener una buena temporada, por lo que buscará relanzarse en el 2026 con la Copa Sudamericana como máximo objetivo.
Milton Casco cerró un ciclo más que exitoso en River con 10 temporadas ininterrumpidas. Con la camiseta de La Banda disputó 316 encuentros, anotó 5 goles y cedió 25 asistencias. En cuanto a títulos fue partícipe de una época gloriosa donde conquistó 13 títulos donde sobresale la Copa Libertadores 2018 venciendo a Boca en Madrid.
