Milton Casco sorprende a River y firma con un gigante de Sudamérica

La idea que tenía Milton Casco era retirarse con la camiseta de River pero a sus 37 años y sin lesiones de gravedad en su carrera aún se siente con ganas de seguir jugando profesionalmente. Uno de los clubes que lo llamó para tentarlo fue Gimnasia y Esgrima La Plata, club que lo formó, así como también apareció Newell’s donde dejó una gran imagen.