El sistema de identificación fiscal en la Argentina entra en una nueva etapa. Por decisión del Gobierno, la histórica Clave de Identificación (CDI) dejará de existir y será absorbida de manera definitiva por la CUIT. El cambio fue oficializado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tendrá impacto directo en personas humanas, empresas y extranjeros que operan en el país.
CÓMO GESTIONARLO
Chau CDI: el Gobierno mete un cambio clave en la CUIT que pocos vieron
Desde el Gobierno aseguran que la unificación del CUIT busca reducir la burocracia, evitar superposiciones de registros y facilitar el cumplimiento tributario.
La medida quedó establecida a través de la Resolución General 5803/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de un proceso más amplio de digitalización y depuración de registros tributarios.
CUIT: Cuándo entra en vigencia el nuevo trámite obligatorio
El nuevo esquema comenzará a regir a partir del 2 de marzo de 2026. Hasta esa fecha, las CDI existentes seguirán siendo válidas, pero en el momento en que el contribuyente realice cualquier modificación de datos, esa CDI se transformará automáticamente en CUIT.
Desde ARCA explican que la idea es evitar la coexistencia de múltiples claves para una misma persona y reducir errores administrativos. A partir de la entrada en vigencia plena, la CUIT será el único identificador tributario aceptado.
Cómo es el nuevo trámite de CUIT 100% digital
Uno de los cambios más relevantes es que el trámite para obtener la CUIT será completamente digital para personas humanas y sucesiones indivisas. Ya no será necesario sacar turno ni presentarse en una oficina, todo se podrá hacer desde la web oficial de ARCA o desde la app “ARCA Móvil”.
El nuevo trámite de CUIT incluye los siguientes pasos y requisitos:
- Contar con Clave Fiscal nivel 3 o superior.
- Subir una imagen digital del DNI (frente y dorso).
- Realizar el reconocimiento facial, mediante una foto tomada con el celular.
- Declarar domicilio real y domicilio fiscal.
Un tema a considerar es el domicilio, si esteno coincide con el que figura en el DNI, ARCA exigirá documentación respaldatoria, como una factura de servicios, un certificado de domicilio o un acta notarial.
Trámite de CUIT para extranjeros: Qué cambia y qué se mantiene
La resolución también contempla situaciones especiales, en particular para ciudadanos extranjeros que realizan actividades económicas en la Argentina.
- Extranjeros sin DNI argentino: podrán solicitar una CUIT provisoria con vigencia de dos años, presentando documentación de su país de origen y constancia de residencia emitida por Migraciones.
- Residentes en el exterior: el trámite deberá realizarlo un apoderado con domicilio fiscal en la Argentina.
- Actualización posterior: una vez obtenido el DNI argentino, la CUIT provisoria deberá regularizarse.
CUIT y trámite para empresas: Cómo será la inscripción de sociedades
En el caso de empresas y sociedades, el trámite de CUIT se canalizará exclusivamente a través del servicio digital “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”.
El representante legal deberá informar, de manera obligatoria:
- Tipo o forma jurídica
- Fecha de constitución
- Objeto social
- Datos de socios, accionistas o integrantes
Toda la documentación deberá estar certificada digitalmente, ya sea por escribano público o por el organismo de control correspondiente, según el tipo de entidad. La idea es eliminar presentaciones en papel y reducir tiempos de validación.
ARCA endurece controles y puede cancelar CUIT de oficio
Junto con la simplificación del trámite, ARCA también anunció un refuerzo en los controles sobre la inactividad fiscal. El organismo podrá cancelar de oficio la inscripción como empleador si detecta que:
- No se presentaron declaraciones juradas durante 24 meses consecutivos.
- No existen trabajadores registrados en el sistema.
Para quienes cesen su actividad, el plazo para solicitar la baja formal será hasta el último día hábil del mes siguiente al cierre. De no hacerlo, podrían acumular sanciones o inconsistencias fiscales.
