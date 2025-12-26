Chau CDI: el Gobierno mete un cambio clave en la CUIT que pocos vieron

El nuevo trámite de CUIT incluye los siguientes pasos y requisitos:

Contar con Clave Fiscal nivel 3 o superior .

. Subir una imagen digital del DNI (frente y dorso).

(frente y dorso). Realizar el reconocimiento facial , mediante una foto tomada con el celular.

, mediante una foto tomada con el celular. Declarar domicilio real y domicilio fiscal.

Un tema a considerar es el domicilio, si esteno coincide con el que figura en el DNI, ARCA exigirá documentación respaldatoria, como una factura de servicios, un certificado de domicilio o un acta notarial.

Trámite de CUIT para extranjeros: Qué cambia y qué se mantiene

La resolución también contempla situaciones especiales, en particular para ciudadanos extranjeros que realizan actividades económicas en la Argentina.

Extranjeros sin DNI argentino : podrán solicitar una CUIT provisoria con vigencia de dos años, presentando documentación de su país de origen y constancia de residencia emitida por Migraciones.

: podrán solicitar una CUIT provisoria con vigencia de dos años, presentando documentación de su país de origen y constancia de residencia emitida por Migraciones. Residentes en el exterior : el trámite deberá realizarlo un apoderado con domicilio fiscal en la Argentina.

: el trámite deberá realizarlo un apoderado con domicilio fiscal en la Argentina. Actualización posterior: una vez obtenido el DNI argentino, la CUIT provisoria deberá regularizarse.

CUIT y trámite para empresas: Cómo será la inscripción de sociedades

En el caso de empresas y sociedades, el trámite de CUIT se canalizará exclusivamente a través del servicio digital “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”.

El representante legal deberá informar, de manera obligatoria:

Tipo o forma jurídica

Fecha de constitución

Objeto social

Datos de socios, accionistas o integrantes

Toda la documentación deberá estar certificada digitalmente, ya sea por escribano público o por el organismo de control correspondiente, según el tipo de entidad. La idea es eliminar presentaciones en papel y reducir tiempos de validación.

arca cuit modificación

ARCA endurece controles y puede cancelar CUIT de oficio

Junto con la simplificación del trámite, ARCA también anunció un refuerzo en los controles sobre la inactividad fiscal. El organismo podrá cancelar de oficio la inscripción como empleador si detecta que:

No se presentaron declaraciones juradas durante 24 meses consecutivos .

. No existen trabajadores registrados en el sistema.

Para quienes cesen su actividad, el plazo para solicitar la baja formal será hasta el último día hábil del mes siguiente al cierre. De no hacerlo, podrían acumular sanciones o inconsistencias fiscales.

