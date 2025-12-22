La preocupación se expandió rápido y, como suele pasar en tiempos de sensibilidad digital, el rumor hizo más ruido que la confirmación oficial. En medio de versiones que hablaban de una supuesta filtración masiva de información fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), salió a aclarar la situación y negó que se haya producido una vulneración de datos de contribuyentes argentinos.
PREOCUPACIÓN
ARCA niega filtración de datos y busca llevar calma a los contribuyentes
Si bien ARCA buscó cerrar la polémica con su desmentida oficial, el ruido alrededor del tema expone una inquietud de fondo.
El organismo difundió un comunicado para desmentir las versiones que circularon en redes sociales y algunos ámbitos políticos, donde se sugería que bases de datos sensibles habrían quedado expuestas. Desde ARCA aseguraron que no existió ningún incidente de seguridad y que la información bajo su custodia permanece protegida.
¿Qué dijo ARCA sobre la filtración de datos de contribuyentes?
En su mensaje oficial, ARCA mencionó que no hubo filtración de datos ni accesos indebidos a sus sistemas. Según explicaron, tras realizar los controles internos correspondientes, no se detectaron anomalías que indiquen una intrusión o ataque informático.
“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señalaron desde la entidad.
El comunicado buscó llevar tranquilidad a millones de contribuyentes que, en los últimos días, manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que datos personales o fiscales hubieran quedado expuestos.
La filtración de datos de ARCA: ¿Hubo accesos no autorizados?
Uno de los puntos centrales de la aclaración oficial fue la negación absoluta de accesos no autorizados. Desde ARCA remarcaron que no se registraron vulneraciones de sistemas ni ingresos irregulares a las bases de datos.
Además, aclararon que la información que circuló como parte de la supuesta filtración no corresponde a datos confidenciales ni se encuentra alcanzada por el secreto fiscal. Este principio legal es uno de los pilares del sistema tributario y protege la privacidad de los contribuyentes frente a terceros.
En ese sentido, el organismo buscó despegarse de cualquier escenario de gravedad institucional y enmarcar el episodio dentro de una difusión de información que no reviste carácter sensible.
¿Cómo protege ARCA los datos ante posibles filtraciones?
En su comunicado, ARCA también hizo foco en los mecanismos de seguridad que utiliza para resguardar la información. Según detallaron, el organismo mantiene un monitoreo constante de su infraestructura tecnológica y aplica estándares y buenas prácticas en materia de ciberseguridad.
“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos”, remarcaron desde ARCA.
