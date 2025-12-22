ARCA niega filtración de datos y busca llevar calma a los contribuyentes

La filtración de datos de ARCA: ¿Hubo accesos no autorizados?

Uno de los puntos centrales de la aclaración oficial fue la negación absoluta de accesos no autorizados. Desde ARCA remarcaron que no se registraron vulneraciones de sistemas ni ingresos irregulares a las bases de datos.

Además, aclararon que la información que circuló como parte de la supuesta filtración no corresponde a datos confidenciales ni se encuentra alcanzada por el secreto fiscal. Este principio legal es uno de los pilares del sistema tributario y protege la privacidad de los contribuyentes frente a terceros.

En ese sentido, el organismo buscó despegarse de cualquier escenario de gravedad institucional y enmarcar el episodio dentro de una difusión de información que no reviste carácter sensible.

¿Cómo protege ARCA los datos ante posibles filtraciones?

En su comunicado, ARCA también hizo foco en los mecanismos de seguridad que utiliza para resguardar la información. Según detallaron, el organismo mantiene un monitoreo constante de su infraestructura tecnológica y aplica estándares y buenas prácticas en materia de ciberseguridad.

“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos”, remarcaron desde ARCA.

