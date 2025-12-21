Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones tras derrotar a Platense, y uno de los momentos más esperados fue el testimonio de su entrenador, Eduardo Domínguez. En Boca Juniors, donde aún no está confirmada la continuidad de Claudio Úbeda, siguen con atención lo que pueda suceder con el Barba.
EL FUTURO DEL DT
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando
Aún no fue oficializada la continuidad de Claudio Úbeda en Boca y muchos miran de reojo a Eduardo Domínguez. ¿Qué dijo el DT?
El 2025 no venía siendo un buen año para el Pincha, pero la consagración en el Torneo Clausura y la posterior victoria ante el campeón del Torneo Apertura hicieron que el club platense terminara coronando una temporada positiva.
Las declaraciones de Eduardo Domínguez
Que Eduardo Domínguez no continuara en Estudiantes de La Plata parecía un hecho antes del inicio de los playoffs del Torneo Clausura.
El Pincha había finalizado ambos torneos del año en la octava posición de su zona y, hasta antes del partido ante Racing, no estaba clasificado a ninguna competencia internacional.
En ese contexto, el club platense realizó una buena Copa Libertadores en 2025, aunque quedó eliminado en los cuartos de final frente a Flamengo, a la postre campeón del certamen.
Todo indicaba que el año terminaría siendo un fracaso, pero Estudiantes logró reponerse y, tras las últimas consagraciones, volvió a instalarse la posibilidad de que Eduardo Domínguez continúe en su cargo.
La postura de los hinchas quedó clara con el cántico “el Barba es del Pincha, del Pincha no se va”, entonado una vez finalizado el partido ante Platense.
El propio entrenador se refirió a su futuro tras el encuentro y expresó: “Depende de Marcos (Angeleri), no de mí. Esperamos ser mejores el año que viene”.
Desde el club buscan asegurar su continuidad. Sin ir más lejos, Agustín Alayes, director deportivo, señaló: “Quisimos avanzar esta semana, pero estaba enfocado en este partido y nos pareció lógico”.
Sin dudas, se avecinan horas decisivas en este sentido.
Boca Juniors y la incertidumbre por Claudio Úbeda
Entre las pocas certezas que existen, hay una que es clara: Claudio Úbeda tiene contrato en Boca Juniors hasta junio de 2026.
Es decir, a priori no debería existir una instancia de “reconfirmación”, ya que lo firmado marca otro escenario.
Sin embargo, en el Xeneize se viene hablando desde hace semanas —sobre todo tras la eliminación ante Racing Club— de una reunión entre Juan Román Riquelme y el entrenador, que aún no se ha llevado a cabo.
Esta situación abre la puerta a diversas especulaciones y sugiere que el presidente del club de la Ribera podría estar esperando una definición o un movimiento puntual.
En este contexto, uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza es el de Eduardo Domínguez, quien finalizó su competencia oficial el sábado 20 de diciembre.
Habrá que esperar para ver si en las próximas horas se concreta la mencionada reunión.
+ EN GOLAZO 24
Nadie puede creer lo que pasó con Chiqui Tapia y Estudiantes de La Plata
Stefano Di Carlo en River Plate: NA coincide con lectores de La Página Millonaria