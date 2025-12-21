Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

Todo indicaba que el año terminaría siendo un fracaso, pero Estudiantes logró reponerse y, tras las últimas consagraciones, volvió a instalarse la posibilidad de que Eduardo Domínguez continúe en su cargo.

La postura de los hinchas quedó clara con el cántico “el Barba es del Pincha, del Pincha no se va”, entonado una vez finalizado el partido ante Platense.

El propio entrenador se refirió a su futuro tras el encuentro y expresó: “Depende de Marcos (Angeleri), no de mí. Esperamos ser mejores el año que viene”.

image

Desde el club buscan asegurar su continuidad. Sin ir más lejos, Agustín Alayes, director deportivo, señaló: “Quisimos avanzar esta semana, pero estaba enfocado en este partido y nos pareció lógico”.

Sin dudas, se avecinan horas decisivas en este sentido.

Boca Juniors y la incertidumbre por Claudio Úbeda

Entre las pocas certezas que existen, hay una que es clara: Claudio Úbeda tiene contrato en Boca Juniors hasta junio de 2026.

Es decir, a priori no debería existir una instancia de “reconfirmación”, ya que lo firmado marca otro escenario.

Sin embargo, en el Xeneize se viene hablando desde hace semanas —sobre todo tras la eliminación ante Racing Club— de una reunión entre Juan Román Riquelme y el entrenador, que aún no se ha llevado a cabo.

Esta situación abre la puerta a diversas especulaciones y sugiere que el presidente del club de la Ribera podría estar esperando una definición o un movimiento puntual.

En este contexto, uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza es el de Eduardo Domínguez, quien finalizó su competencia oficial el sábado 20 de diciembre.

image

Habrá que esperar para ver si en las próximas horas se concreta la mencionada reunión.

